Training morgens um neun

Die Wasserdusche am Spielfeldrand ist zwar erfrischend, aber nur für einen kurzen Moment. „Trinken, trinken, trinken“, raten Sportmediziner den Fußballern bei Hitzeschlachten im Training und Spiel.

kl/mk/dlp Uelzen/Landkreis. Training unter der Hitzeglocke. Am Dienstag und gestern Abend war es besonders schlimm. Über 30 Grad noch in den Abendstunden. Seit Wochen tropische Temperaturen während der Übungseinheiten.

Am Wochenende steht bei den Uelzener Fußballern der erste Spieltag an. Wie haben sich die Mannschaften unter diesen extremen Bedingungen vorbereitet?

Mediziner warnen, dass eine erhöhte Gefahr besteht, einen Hitzeschlag, Kreislaufkollaps oder sogar einen Hirnschlag zu erleiden. „Das A und O ist die Flüssigkeitszufuhr, also trinken, trinken, trinken“, rät Tim Meyer, Sportmediziner der deutschen Nationalmannschaft, auf „fussball.de“. Zum Glück soll es jetzt etwas abkühlen.

Wie wichtig die Wasserzufuhr ist, zeigt das Beispiel des Leverkuseners Karim Bellarabi. Der 28 Jahre alte Nationalspieler erlitt nach einem Testspiel in Wuppertal einen Kreislaufkollaps und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. „Als Ursache stellten die Ärzte nach umfangreichen Tests und Untersuchungen die hohe körperliche Belastung bei extremer Hitze von deutlich über 30 Grad Celsius fest“, teilte der Klub mit.

„Die Temperaturen sind eine enorme Belastung. Ich habe bisher in keiner Vorbereitung, seitdem ich Trainer bin, so mit angezogener Handbremse trainiert“, erklärt denn auch André Kobus. Der Coach des Heide-Wendland-Ligisten FC Oldenstadt bittet während der Vorbereitung zwar drei Mal pro Woche auf den Rasen, hat auf die Hitzerekorde jedoch reagiert. Kobus: „Ich möchte nicht die Verantwortung übernehmen, wenn einer meiner Spieler wegen zu hoher Belastung Herz-Kreislaufprobleme bekommt.“

Beim Ligarivalen SC 09 Uelzen wird zwei Mal in der Woche trainiert. Harald Voigts: „Wir haben abends Waldläufe gemacht, da knallt die Sonne nicht so.“ In der jetzigen noch heißeren Woche will der Coach der Fischerhöfler „nur mit Ball und im taktischen Bereich arbeiten“. Voigts: „Bei der Hitze haben wir Trainer eine besondere Aufgabe.“

Kobus: „Wenn wir abends auf dem Platz trainieren, versuche ich, den Großteil der Übungen im Schatten zu absolvieren. Alle 15 Minuten unterbreche ich dann wegen einer Getränkepause. Wichtig ist, dass die Spieler nicht erst beim Training viel trinken, sondern schon im Laufe des Tages.“ Beim FCO hatte jeder Spieler im Sommer einen individuellen Laufplan bekommen, den er abarbeiten musste. Kobus: „So sind wir nicht gezwungen, in der Vorbereitung extrem zu keulen.“

Mit Lauf-Apps arbeiten auch viele andere Mannschaften während der Sommerpause, um bei den Spielern individuell einen gewissen Fitnessstand zu erhalten. Beim Uelzener Primus SV Emmendorf verzichtet Danny Torben Kühn denn auch auf Ausdauerstress für seine Landesligaspieler: „kurze Belastungen und viele Pausen dazwischen. Ebenfalls viele Trinkpausen zwischen den Übungen“, erklärt er. Kühn hatte vorgestern beim 35-Grad-Training noch ganz andere Sorgen: Vom Sonntag im Bezirkspokalspiel in Uelzen (0:1) „kamen noch drei Verletzte hinzu. Wir waren eher eine kleine Gruppe.“

„Auch kraftintensive Einheiten durchgezogen“

Beim Emmendorf-Bezwinger Teutonia zeigt Trainer Frank Heine der Bullenhitze gewissermaßen die kalte Schulter: „Wir planen das mit ein, trainieren von der Intensität aber wie gewohnt.“ Ausreichende Pausen, Erfrischungen und Elektrolyt-Getränke gehören bei dem Landesligisten zum Trainings-Abc. Heine: „Man merkt bei der Hitze aber schon, auch wenn man viel Flüssigkeit zu sich nimmt, dass sie schlaucht.“

An den Sahara-Temperaturen kommt kein Übungsleiter vorbei. Sperber Veerßens Oliver Ecke (2. Kreisklasse): „Ich habe mehr Wert auf Ballsicherheit und Passspiel gelegt. Für gewisse Sachen, wie Sprints, ist es zu heiß.“ SV Holdenstedts Martin Lübkert (1. Kreisklasse) hat das Training „etwas umgestellt“ und legt „immer wieder Trinkpausen ein.“ Der Coach: „Trotzdem haben wir auch kraftintensive Einheiten durchgezogen.“

Auch in Ebstorf gilt der Fokus dem Saisonstart am Sonntag gegen den TSV Jastorf (1. Kreisklasse). Trainer Björn Penkert: „Die Temperaturen machen der Mannschaft echt zu schaffen, aber zum ersten Spieltag müssen wir trotzdem gut vorbereitet sein. Dafür haben wir in unseren Abläufen nichts großartig geändert.“

Ligarivale SV Molzen musste das Tempo drosseln. „Viele meiner Spieler arbeiten vor den Trainingseinheiten von morgens an unter verschiedensten Bedingungen. Das wäre unverantwortlich! Dementsprechend sind die Einheiten dosierter und die Schwerpunkte anders gelegt“, erklärt Coach Timo Schulze.

TuS Bodenteichs Bezirksliga-Trainer Daniel Fleischer hat einen kleinen Wettbewerbsvorteil für sein Team ausgemacht: „Trainingsbeginn ist eh immer erst um 19.30 Uhr – das kommt uns entgegen!“ Ansonsten gilt auch im Waldstadion: „Möglichst im Schatten trainieren, hohe Belastungsphasen verkürzen, häufige Trinkpausen!“

Entspanntes Training morgens um 9 Uhr

Die Übungsleiter setzen zudem auf Abwechslung. Ebstorfs Björn Penkert: „Letzte Woche haben die Jungs eine Einheit im Ebstorfer Freibad absolviert und kennengelernt, wie anstrengend dies sein kann.“ Beim FC Oldenstadt gehört ein Trainingsabend in der Woche der Regeneration. Kobus: „Hier übernimmt mein Co-Trainer Khristoff Grohs und läuft mit den Jungs eine kleine Runde ohne Tempo, sodass die Beine ausgeschüttelt werden können. Danach wird die Muskulatur ausgiebig gedehnt und gestärkt. Außerdem bearbeiten wir die Faszien der Jungs mit Bällen, die als Faszienrollen dienen.“ Auch bei der Aqua Fitness im Badue haben die Oldenstädter Kicker mitgemacht, zudem am letzten Sonntag bereits um 9 Uhr bei 17,5 Grad „entspannt trainiert“.

Gut dran sind dieser Tage die Fußballerinnen des VfL Böddenstedt. „Wir sind natürlich voll im Training – und ja, der Hardausee lockt!“ sagt Kapitänin Doreen Drafz. „Nach der Laufrunde, bei der wir momentan immerhin darauf verzichten, den Hösseringer Aussichtsturm hochzulaufen, und einer Einheit auf dem Platz kommt es schon mal vor, dass wir nach dem Training in den Hardausee springen.“ Zudem freuen sich die Böddenstedterinnen sehr, „dass in Hösseringen der Platz mit einem Sprenger gewässert wird, wenn wir Training haben. Dort gehen wir dann auch regelmäßig drunter.“

Die höher spielenden Uelzener Juniorenmannschaften greifen am Wochenende ebenfalls ins Geschehen ein, spielen in der 1. Runde des Bezirkspokals. Am Dienstag ließ U18-Landesligist JSG Suderburg/Holdenstedt das Training trotzdem ausfallen. Hubertus Kopp: „Wir hatten eine suboptimale Vorbereitung mit Verletzungen, Urlaub und ausnahmslos Niederlagen. Ansonsten Dienst nach Vorschrift mit vielen Trinkpausen und Suche nach Schattenbereichen.“