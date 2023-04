Coach Pascal Kläden verlängert beim SV Rosche

Von: Arek Marud

Spieler und Verein sind ihm ans Herz gewachsen. Trainer Pascal Kläden (rechts) hat in Rosche für eine weitere Saison zugesagt. Auch die Spieler machen weiter. © Marud, Arek

Es ist ein wichtiges Signal im Abstiegskampf. Beim Fußball-Bezirksligisten SV Rosche haben mit einer Ausnahme alle Spieler für die neue Saison zugesagt. Auch Trainer Pascal Kläden macht weiter! Selbst im Falle eines Abstiegs.

Rosche – Ende März 2018 wurde er Nachfolger von André Kobus. Fast auf den Tag genau verkündet Coach Pascal Kläden sechs Jahre später, dass er nach sechseinhalb Saisons als Roscher Trainer auch in der Spielzeit 2023/24 die Mannschaft führen wird. Und es auch darf, wie er betont. „Ich bedanke mich für das absolute Vertrauen bei Holger Meyer (Fußball-Abteilungsleiter / Anm. d. Red.) und beim Team. Die Jungs sind mir ans Herz gewachsen“, erklärt Kläden vor der Auswärtspartie am Sonntag (2. April, 15 Uhr) bei der SV Scharnebeck. Auch nach sechsjähriger Zusammenarbeit stimmt es zwischen Mannschaft und Trainer. Kläden: „Es passt immer noch wie der Deckel auf den Topf.“ Die Spieler sehen es offenbar genauso. Bis auf Torwart Kim Grefe, der noch nicht weiß, wohin es ihn beruflich in Zukunft verschlägt, haben laut Kläden alle für die neue Saison zugesagt. Inklusive des Trainerstabes. „Niemand hat groß überlegt. Es waren sehr kurze Gespräche.“ Kläden würde auch im Falle eines Abstiegs bleiben.

Mit diesem Schwung reisen die Roscher am Sonntag zum Tabellenachten SV Scharnebeck. Neun Punkte aus acht Rückrundenspielen und der fulminante 5:3-Heimsieg gegen Breese nähren die Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Hält Rosche den Punkteschnitt, wären es am Saisonende 18 Zähler – vier mehr als in der Hinrunde. Vieles hängt davon ab, ob das Team dauerhaft seine Kräfte mobilisieren kann, um die Langzeitverletzten/Leistungsträger Hilmer, Frommhagen, Grefe und Heitsch zu ersetzen. „Wir sind dazu in der Lage. Jeder zerreißt sich für jeden. Wir sind gut drauf und zeigen aktuell tollen Fußball“, beruhigt Kläden. am