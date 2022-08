Traditionsspiel der Fußball-Schiedsrichter lockt Fans und Kicker

Das ist das wichtigste am traditionellen Freundschaftsspiel: Die Uhlenköper Allstars und die Schiedsrichter, die sich in neuen schwarzen Trikots des Fußballkreis präsentierten, bilden eine Einheit. © Aron Sonderkamp

Die Uhlenköper Allstars besiegten am Montagabend auf dem Sportplatz des FC Oldenstadt im traditionellen Freundschaftsspiel eine Auswahl von Schiedsrichtern aus dem Fußballkreis Heide-Wendland mit 8:1.

Uelzen-Oldenstadt – „Wir wollen ein vernünftiges und ausgeglichenes Fußballspiel haben. Und nicht wie in all den Vorjahren mit 14 oder 15 Toren vom Platz gehen“, erklärte Hans-Eckhardt Böttcher vor dem Anpfiff. Die Uhlenköper Allstars erfüllten ihrem Trainer den Wunsch. Sie besiegten am Montagabend auf dem Sportplatz des FC Oldenstadt im traditionellen Freundschaftsspiel eine Auswahl von Schiedsrichtern aus dem Fußballkreis Heide-Wendland „nur“ mit 8:1.

„Haben etwas ältere Herren nominiert“



Zum insgesamt 21. Mal ging es um den Hannes Karpa-Wanderpokal, der damit wieder einmal und wie zuletzt immer an die Allstars ging. Für das Team war es auch kein Problem, dass „wir heute etwas ältere Herren nominiert haben“, erklärte Böttcher.



Doch Kicker wie der Ex-Regionalliga-Torjäger und jetzige Ü50-Spieler Marc Köster, der mit seinem Sohn Jaari Arndt für die Uhlenköper stürmte, oder Martin Lübkert haben von ihrer Klasse kaum eingebüßt. Auch Ex-Barums Frauentrainer und jetzige VfL Wolfsburg-Coach Michael Schulz gehört bei Uhlenköper zu den Stammkräften.



Volker Leddin, der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses, zeigte sich in erster Linie „gespannt auf die Resonanz, weil die Leute allgemein wegen Corona immer noch verhalten sind“. Auch er durfte zufrieden sein: Die Zahl von 200 Zuschauern wie beim letzten Mal wurde erreicht.



„Das ist eine beliebte Veranstaltung“



Die Partie verlief äußerst fair und blieb ohne persönliche Strafen. Vor allem aber erfüllte sie ihren Zweck, dass „man miteinander spricht und in Verbindung bleibt. Das gestalten wir durch dieses jährliche Freundschaftsspiel“, betonte Leddin das Verhältnis zwischen Unparteiischen und Kickern, die auf dem Rasen grundsätzlich eine verschiedene Zielsetzung verfolgen. Der Obmann: „Man merkt, dass das eine beliebte Veranstaltung ist!“

Schiedsrichterauswahl - Uhlenköper Allstars 1:8

Tore: 0:1 Jaari Arndt (34.), 0:2 Andre Völz (37.), 0:3 Lars März (54.), 0:4 Andre Völz (72.), 0:5 Lars März (73.), 0:6 Marc Köster (76.), 1:6 Simon Schmidt (78.), 1:7 Lars März (80.), 1:8 Jaari Arndt (81.).