Duell der Super-Serien zwischen Suderburg II und Wriedel

Zwei stolze Serien: Suderburg II (links Lutz Schlaphof) siegte sechsmal in Folge. Der SC 09 Uelzen (Juri Maletin) hat alle fünf Heimspiele gewonnen. © De la Porte

Die 1. Kreisklasse steht vor einem hoch interessanten Spieltag. Im Fokus: Das Duell des Tabellenzweiten TSV Wriedel beim VfL Suderburg II (3.).

Von Immo de la Porte - Beide Mannschaften gehen mit imposanten Serien ins Topspiel, eine davon wird reißen. Ebenfalls spannend: Das Verfolgerduell zwischen dem TuS Wieren (4.) und VfL Böddenstedt (5.), die ebenfalls seit Wochen gut drauf sind. Am Ende der Tabelle gilt es jetzt für die noch sieglosen Oetzener, die bei Mitkonkurrent TSV Lehmke vor einer ganz wichtigen Aufgabe stehen.

SC Kirch-/Westerweyhe –

SV Stadensen (Sa., 15)



Beim ungeschlagenen Tabellenführer läuft es weiter wie am Schnürchen. Dennoch hat Trainer Martin Lübkert ein (Luxus)-Problem ausgemacht: „Wir tun uns gegen Gegner aus dem unteren Mittelfeld immer etwas schwer.“ So erwartet er auch gegen Stadensen keinen Selbstläufer. Zumal mit Nils Kaplan (Bandscheibe), Alexander Zierath, Fabian Gehlen (noch länger verletzt) und Nemanja Grahovac (Urlaub) gleich ein Quartett mit Startelfqualität fehlt.



„Es wird schwer, da etwas mitzunehmen. Wir sind aber für eine Überraschung gut“, schwankt Stadensens Trainer Marco Schulze zwischen Realismus und Optimismus. Immerhin stehen nun auch wirklich die beiden Außenverteidiger Lars Hardekopf und Lukas Porsch wieder zur Verfügung, was zuletzt in Suhlendorf wider Erwarten nicht der Fall war. Dafür fehlen Johannes Strieder, Cedric Wolf, Dennis Mantey und Timon Oetzmann. Der SVS hofft noch auf den Einsatz des eigentlich gesperrten Patrick Oetzmann, da der Schiedsrichter nach der Partie in Suhlendorf laut Schulze erklärt habe, die Rote Karte zu Unrecht gezogen zu haben.



VfL Suderburg II –

TSV Wriedel (So., 13)



Es ist nicht nur das Duell Dritter gegen Zweiter, sondern auch der Super-Serien. Die Suderburger siegten sechsmal in Folge (30:5 Tore), während die Wriedeler nun schon seit zehn Spielen ungeschlagen sind.



„Wir sind gut in Form und haben uns in den letzten Wochen das anstehende Topspiel verdient erarbeitet“, freut sich Kapitän Timo Oberin auf das anstehende Highlight. Oberin würde natürlich am liebsten den eigenen Lauf verlängern und den gegnerischen stoppen, räumt aber ein: „Mit einem Unentschieden wären wir bei der derzeitigen Form von Wriedel schon sehr zufrieden!“ Eugen Köpplin und Georg Hillmer fehlen weiterhin verletzt.



„Wir haben gegen Suderburg etwas gutzumachen“, meint Wriedels Trainer Mathias Grabs, dessen Team in der Vorsaison beim 1:3 und 2:2 nur einen Zähler einfahren konnte. Er hebt die Bedeutung der Partie hervor: „Es geht um viel am Wochenende. Wir wollen den Abstand zum ersten Nichtaufstiegsplatz nicht kleiner werden lassen.“ So richtig zufrieden mit der Trainingswoche war der Coach im Übrigen nicht, dazu war die Beteiligung aufgrund einiger angeschlagener Akteure und des Besuchs des DFB-Pokalspiels Hannover 96 – Borussia Dortmund nicht gut genug.



TSV Wrestedt/Stederdorf –

VfL Breese/Lgdf. II (So., 15)



Spätestens nach dem 0:3 in Böddenstedt hat Aufsteiger Wrestedt/Stederdorf seine Rolle im Mittelfeld der Tabelle gefunden. „Der achte Tabellenplatz geht für uns in Ordnung, aber wir wollen diesen auch mindestens halten. Damit das klappt, müssen wir gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte zwangsläufig unsere Hausaufgaben machen“, urteilt Sprecher Eike Kirch. Genau in diese Kategorie passt Gegner Breese II (12.). Die Bezirksliga-Reserve wartet seit neun Spielen auf einen Sieg, allerdings sorgten einige eingestreute Unentschieden dafür, dass ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze besteht.



TSV Suhlendorf –

TSV Jastorf (So., 15)



Die Suhlendorfer sind seit vier Spielen sieglos. Beim wilden 4:4 gegen Stadensen verloren die Rot-Weißen nicht nur zwei Zähler, sondern auch Christoph Riemer (Bänderiss), André Lindemann (Knie) und Jonas Schulze (verstauchter Knöchel). „Wenn ich unsere Verletztenliste anschaue, möchte ich von einer Favoritenrolle nichts wissen, auch wenn die drei Punkte extrem wichtig wären“, sagt Trainer Stephan Lindemann, der keine guten Erinnerungen an die letzten Begegnungen gegen Jastorf hat.



Nichts Neues bei den Gästen, wo Trainer Marcel Claus weiter alle Hände voll zu tun hat, überhaupt eine spielfähige Elf auf den Platz zu bringen. „Zwei Spieler fallen weiterhin wegen Corona aus, einer ist im Urlaub, drei verletzt und einer auf einer Hochzeit.“ Dennoch möchte er irgendwie einen Punkt mitnehmen.



TSV Lehmke –

Oetzen/Stöcken (So., 15)



Drittletzter gegen Letzter – Abstiegskampf pur! Lehmke könnte im Falle eines Sieges immerhin fünf Punkte Abstand zwischen sich und der SVG bringen. „Oetzen hat mehr Druck als wir. Wenn wir an die kämpferische Leistung vom Wriedel-Spiel anknüpfen, wird es ein heißer Tanz“, blickt TSV-Betreuer Arne Scheele voraus.



Aus Sicht von SVG-Torwart Jonas Winkelmann zählen nur drei Punkte. „Jetzt gilt es. Alle müssen brennen und 110 Prozent geben.“ Von den langzeitverletzten Finn Meyer, Marvin Kesterke, Steven-Kersten Jürgens kehrt niemand zurück, zudem sind zwei Akteure nach dem Spiel gegen den SCK angeschlagen. In Sachen Trainersuche gab es derweil auch in dieser Woche nichts Neues zu vermelden.



TuS Wieren –

VfL Böddenstedt (So., 15)



Es läuft beim TuS Wieren, zuletzt gab es fünf Erfolge hintereinander mit beeindruckenden 30:3 Toren. Nun aber dürfte die kniffligste Aufgabe der letzten Wochen auf die Elf von Trainer Mike Schneider warten. Der lässt trotzdem Vorsicht walten: „Alles kann passieren. Wir wollen natürlich die Serie halten, wissen aber, dass wir sehr aufpassen müssen, da Böddenstedt momentan auch sehr gut drauf ist.“ Personell schaut es gut aus.



Drei Mal in Folge gewann der VfL Böddenstedt (5.), blieb dabei sogar ohne Gegentor. Gelingt ein weiterer Dreier, könnte der Aufsteiger auch an den zwei Punkte besser platzierten Wierenern vorbeiziehen. Allerdings müsste der VfL dafür dann auch erstmals gegen ein Topteam bestehen. Gegen Kirch-/Westerweyhe, Wriedel und Suderburg gab es schließlich bisher nur Niederlagen. „Wir treffen auf eine gestandene und eingespielte Mannschaft, die seit Jahren zu den Top Teams in der Liga zählt. Wieren geht somit als Favorit in das Spiel“, äußert sich der VfL-Spielertrainer Justin Reeger, der am Sonntag nahezu aus dem Vollen schöpfen kann.



SC 09 Uelzen –

Germania Ripdorf (So., 15)



Der Sportclub wird sich nach dem 2:2 in Dannenberg bis aus weiteres mit einer Rolle im Tabellenmittelfeld begnügen müssen, da er mit 19 Zählern auf Platz sieben liegt. „Wir haben in Dannenberg in der zweiten Hälfte eine gute Moral bewiesen. Das stimmt mich zuversichtlich“, meint Anton Weinberger vom Uelzener Trainerteam. Er baut auf die Heimstärke mit fünf Siegen aus fünf Spielen, warnt aber vor dem kommenden Kontrahenten: „Wenn sie ihren kompletten Kader beisammen haben, sind sie besser als ihr Tabellenplatz.“



Germania (13.) punktete bisher noch gar nicht gegen Teams der oberen Hälfte. Für Coach Daniel Wenck sind die Karten auch am Fischerhof deutlich verteilt: „Der SC ist klarer Favorit. Trotzdem werden wir auch dieses Spiel nicht abschenken und im Rahmen unserer Möglichkeiten Widerstand leisten. Lange versuchen, die Null zu halten und mit fortlaufender Spieldauer vielleicht über Konter Nadelstiche setzen.“ Sebastian Schenk fällt nach einer OP wohl bis zum Jahresende aus, zudem fehlen zwei, drei Spieler berufsbedingt.