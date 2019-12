Top-Ende stoppt freien Fall

Ebstorfs Spielertrainer Hassan Salim (Mitte) hätte sich auch selbst den Applaus spenden können: Er war im spielentscheidenden letzten Viertel an 16 von 24 Punkten direkt beteiligt. Foto: Marud

Ebstorf – Durchatmen bei den Ebstorf Heide Knights. Im letzten Heimspiel 2019 hat der 2. Basketball-Regionalligist den Abwärtstrend gestoppt und gegen den Bramfelder SV mit 79:66 (25:19, 38:33, 55:54) gewonnen.

Nach drei Niederlagen in Serie brauchten die Ebstorfer unbedingt den Sieg – „nicht nur für die Tabellenplätze, sondern auch für die Mentalität“, betonte Spielertrainer Hassan Salim.

Nach Spielbeginn entwickelten die Knights viel Druck und punkteten über die Center. In der Defensive unterliefen Ebstorf aber zu viele leichte Fehler, sodass die Gäste in der Partie blieben. Im zweiten Viertel ein ähnliches Bild, nur dass beide Teams über Außen nur bedingt erfolgreich waren. „Leider konnten wir bei den Rebounds nicht dominieren, so wie wir uns das vorgenommen hatten“, bedauerte Salim. Zur Pause stand es 38:33 für die Heimmannschaft.

Im dritten Abschnitt war die Bramfelder Abgezocktheit spürbar. Der BSV agierte clever, zog immer wieder hart zum Korb und gewann deutlich mehr Rebounds als die Knights. So kam der Gast auf einen Punkt vor dem letzten Viertel heran. Hier aber verteidigte Ebstorf glänzend und fand im Angriff immer den freien Mann. So zog der Gastgeber davon.

„Das letzte Viertel war der Schlüssel“, lobte Salim besonders die starke Verteidigung. Er selbst avancierte hier zum Matchwinner, war an 16 von 24 Punkten im letzten Durchgang direkt beteiligt und Kreativposten der Ebstorf Heide Knights.

VON ROUVEN PETER