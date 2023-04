Irres Saisonfinale: Post SV Uelzen feiert Meisterschaft und Landesliga-Aufstieg

Die Meistermannschaft des Post SV Uelzen (von links): Elias Müller, Falko Engel, Sascha Köllner, Marion Hillmer, Tobias Diehr, Martin Töws und Marco Schwerma. © Freier Mitarbeiter

Großer Jubel in der Turnhalle an der Kaiserstraße. Mit einem 9:2-Heimsieg gegen den TSV Bardowick hat der Post SV Uelzen in einer dramatischen Endphase der Saison und auf den allerletzten Drücker die Meisterschaft in der Tischtennis-Bezirksoberliga und den Aufstieg in die Landesliga klargemacht!

VON OLAF MÜLLER

Uelzen – Die Basis für den späten Triumph hatte das Team einen Tag zuvor gelegt, als es Tabellenführer SG Steinbeck-Meilsen/Tostedt nach mehr als vierstündiger Spieldauer mit 9:6 besiegte. Der Weg zum Titel mit einem Erfolg in der abschließenden Partie gegen Bardowick war frei.

Die SG hingegen fiel sogar auf den dritten Rang zurück. Die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation sicherte sich der ASV Adelheidsdorf aufgrund des besseren Spielverhältnisses.



Post SV Uelzen - SG Steinbeck 9:6

Mit zwei 3:1 gewonnenen Doppeln von Töws/Köllner und Hillmer/Engel gingen die Postler mit 2:0 in Führung und setzten den Spitzenreiter von Anfang an unter Druck, dem ein Unentschieden zum Gewinn der Meisterschaft gereicht hätte.



Den perfekten Start nach den Doppeln verpassten Müller/Diehr, die nach einer 2:1-Satzführung den fünften Durchgang in der Verlängerung mit 15:17 verloren.



Besser lief es bei Martin Töws, der im ersten Einzel den Entscheidungssatz zur 3:1-Führung gewann. Nach einer Niederlage von Marion Hillmer benötigen auch Falko Engel und Elias Müller den finalen Satz, um ihre Spiele mit 3:2 zu gewinnen. Sascha Köllner und Tobias Diehr mussten zwar ihren Kontrahenten gratulieren, trotzdem führten die Uelzener nach dem ersten Einzeldurchgang mit 5:4.



Der stark aufspielende Töws gewann in Folge auch sein zweites Einzel. Und als auch Engel und Sascha Köllner ihre Spiele erfolgreich beendet hatten, stand es 8:5 für den Post SV. Die Entscheidung verpasste Müller, der mit 10:12 denkbar knapp im fünften Satz unterlag. Den Sieg fuhr schließlich Tobias Diehr ein, der im letzten Satz das bessere Ende hatte und für ausgelassene Stimmung bei den Postlern sorgte.



Post SV Uelzen - TSV Bardowick 9:2

Die Postler ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen wollten. Töws/Köllner, Hillmer/Engel und Müller/Diehr sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung nach den Doppeln. Marion Hillmer und Martin Töws benötigten zwar den finalen Durchgang, gewannen aber ihre Spiele zum 5:0-Zwischenstand.



Im Anschluss gewann Falko Engel glatt mit 3:0 Sätzen und fuhr den nächsten Punkt für den PSV ein. In vier Sätzen verlor nachfolgend zwar Sascha Köllner, dies machten Elias Müller und Tobias Diehr mit ihren Siegen zum 8:1 wieder wett. Die ersten beiden Meisterschaftsmatchbälle vergab Martin Töws bei seiner 2:3-Satzniederlage. Wenige Augenblicke später war es aber geschafft, als Marion Hillmer am Nebentisch souverän mit 3:0 gewann und beim Post SV die Sektkorken knallen ließ.