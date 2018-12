Ticket-Hype trotz Kälte

Uelzen. Die Temperaturen neigen sich dem Nullpunkt. Klitzekleine Schneeflocken rieseln vom Horizont. Normalerweise nicht die besten Voraussetzungen, um Stunden in der Kälte zu warten. Doch für den 12. AZ-Presse-Cup machen wieder zahlreiche Fans eine Ausnahme.

Bereits um 11 Uhr, also drei (!) Stunden vor dem Beginn des Ticketverkaufs, stehen drei Fußballverrückte vor den Toren der Allgemeinen Zeitung. Stefanie Cammin, Torsten und Veronika Wolff aus Wessenstedt sind dick eingemurmelt, trinken heißen Kaffee und überbrücken mit Smalltalk bei eisiger Kälte die Zeit. Das ist neuer Rekord, so lange wartete noch kein Fußballfan vor Verkaufsbeginn. Die Dreiergruppe hat aber auch keine andere Wahl – verrückterweise muss das Trio aus zeitlichen Gründen schnell wieder weg. Privater Termin!

„Es ist eine besondere Atmosphäre beim AZ-Presse-Cup“, berichtet Torsten Wulff und fügt an: „Wir sind jedes Jahr dabei.“ Welche Mannschaft das Trio am 5. Januar in der HEG-Halle supporten wird, liegt dabei auf der Hand. Veronika Wolff hat einen eigens gehäkelten Schal des TuS Ebstorf mit. „Wir gucken jedes Spiel, haben sogar ein großes Banner. Außerdem spielt unser Sohn im Verein“, erzählt sie. Die TuS-Anhänger haben allgemein schon viel fürs Team gemacht, sogar T-Shirts entworfen. Außerdem waren sie beim vergangenen Saisonabschluss dabei. Man kann also von Edelfans sprechen.

Kurz vor 14 Uhr stehen über 150 Fans am Eingang des AZ-Verlagshauses an der Groß Liederner Straße. Es gibt zwei Karten pro Person. Nach rund zwei Stunden ist die Schlange weg. Aber auch die Tickets. Der 12. AZ-Presse-Cup ist restlos ausverkauft. Stefanie Cammin, Torsten und Veronika Wolff sind da schon längst wieder zuhause und hoffen, dass ihrem Team die Überraschung glückt. „Es wäre schön, wenn Ebstorf die Vorrunde überstehen könnte.“

Von Rouven Peter