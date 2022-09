Thomas Nowak: „Müssen noch enger zusammenrücken“

Von: Arek Marud

Jetzt ist Zusammenhalt beim VfL Suderburg gefragt. © Arek Marud

Fußball-Bezirksligist VfL Suderburg leidet vor dem Derby gegen den SV Emmendorf (Sonnabend, 16 Uhr) an ungewöhnlichem Verletzungspech.

Suderburg/Emmendorf – Die Verletzungsseuche macht allmählich fassungslos. „Ich spiele ja schon ein paar Jahre Fußball. Aber so etwas wie jetzt, das habe ich noch nicht gehabt“, ist Suderburgs Spielertrainer Thomas Nowak, im Übrigen selbst wegen eines Innenbandrisses außer Gefecht, bedient.

Keine guten Voraussetzungen also, um das dünne Punktepolster (erst vier Zähler) im Heimspiel gegen den SV Emmendorf (Sonnabend, 16 Uhr) aufzufüllen. Nowaks Sorge: mit der vierten Saisonniederlage im Gepäck zum schweren Auswärtsmatch in Küsten antreten. „Wenn man dann immer noch mit vier Punkten dasteht, wäre das zu wenig.“ Was den Coach wurmt, sind nicht die kleinen fußballtypischen Blessuren. Schwere Verletzungen werfen stattdessen den VfL zurück. Der Trend aus der Vorsaison setze sich leider fort. Und am Sonnabend wackelt der Einsatz von Marten Lühr (Oberschenkel) und Cedric Grabow (Leiste). Nowak: „Wir müssen noch enger zusammenrücken. Egal, mit wem wir auf der Matte stehen, wir müssen alles rausholen.“



Deutlich entspannter klingt Emmendorfs Trainer Malte Weber, der bei den letzten zwei Spielen in Rosche (2:1) und gegen Holdenstedt (5:1) echte Fortschritte sah und auf den dritten Derby-Dreier in Folge hofft. „Wir gewöhnen uns aneinander und stellen uns taktisch cleverer an. Die Sachen fruchten jetzt. Auch konditionell haben wir Fortschritte gemacht und sind jetzt wettkampffähiger.“



Für 90 starke Minuten reicht es aber noch nicht. In Rosche und gegen Holdenstedt war es jeweils eine überzeugende Halbzeit. „Wir haben noch Phasen, wo wir die Leistung nicht ganz abrufen“, bemängelt Weber. Es fehlen Lukas Gröger (Urlaub), Jos Oldag (privat) und Pascal Mnich (Knieprobleme).