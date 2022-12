Sommer und Winter sind gesperrt

Letztes Teutonia-Heimspiel in diesem Jahr mit dem Klassiker gegen MTV Tb Lüneburg

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Klassiker der Landesliga: Teutonia Uelzen (links Philipp Hatt) und der MTV Treubund standen sich im Sportpark zuletzt am 21. September letzten Jahres gegenüber (1:2). © Klingebiel, Bernd

Das hat es lange nicht gegeben für Teutonia Uelzen. Der Fußball-Landesligist ist in einem Pflichtspiel gegen Treubund Lüneburg leicht favorisiert (Sonnabend, 14 Uhr, Sportpark).

Uelzen - Die Gastgeber liegen vier Punkte voraus und haben noch ein Nachholspiel in Hagen (Sonntag, 18. Dezember, 14 Uhr) als Bonus in der Hinterhand. Treubund hingegen ist das WM-Dänemark der Landesliga. Als Meisterschaftsanwärter gestartet, ist die Mannschaft von Ex-Teutonia-Trainer Michael Zerr enttäuschend aus dem Titelrennen ausgeschieden. Sie führt stattdessen die Abstiegszone an.

Mit einem Heimspiel wollen die Uelzener den Abstand weiter vergrößern. Denn die eigene Situation im Tabellenmittelfeld der Liga ist längst nicht abgesichert. Trainer Achim Otte weiß: „Wir haben noch drei schwere Spiele bis zur Winterpause, müssen noch nach Neetze und Hagen. Danach kann es schon wieder ganz anders aussehen.“ In der morgigen Partie sei es deshalb „sehr wichtig, in erster Linie nicht zu verlieren, um Lüneburg auf Distanz zu halten“.



In den letzten Jahren hatte Teutonia gegen die Salzstädter nichts zu bestellen, kassierte Niederlage um Niederlage. Erst im Auftaktspiel dieser Saison durchbrachen die Uelzener die unheilvolle Serie. Sie erkämpften nach einem 0:2-Pausenrückstand noch einen überaus glücklichen Punkt durch zwei Treffer des 18-jährigen Debütanten Felix Lüdemann. Der nunmehr bereits zwölffache Torschütze erhielt beim jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Hedendorf eine 89-minütige Verschnaufpause, weil er seit dem vergangenen Frühjahr quasi durchspielte und weil er „leichte Blessuren an mehreren Körperteilen“ gehabt habe, erklärt Otte. Mittlerweile bieten sich dem Coach personelle Alternativen.



Ständige Ausfälle und wechselnde Formationen führten wohl auch den MTV Treubund in die Krise, weiß Otte aus seinen regelmäßigen Austäuschen mit dem Kollegen Zerr. Die Mannschaft jedenfalls „gehört in der Tabelle da nicht hin“.





Sommer und Winter sind gesperrt

Die Lüneburger tragen ein schweres Paket durch die Vorweihnachtszeit. Seit vier Runden warten sie auf einen Sieg (ein Remis) und verloren im Derby am letzten Sonntag beim TSV Gellersen ihren Stammkeeper Jan-Hendrik mit glatt Rot. Sascha Winter kassierte die Ampelkarte, wird morgen gegen Teutonia ebenfalls fehlen.



Die Duelle gegen Treubund sind echte Klassiker in der Landesliga, 27 Mal standen sich die Hansestädter gegenüber. Die Uelzener verbuchen mit 13 Siegen und vier Remis eine insgesamt positive Bilanz. Teutonias Philipp Hatt ist in diesen Derbys ein Dauerbrenner. Die AZ sprach vor der Neuauflage mit dem Mannschaftskapitän.



Herr Hatt, welche Partie gegen den MTV ist Ihnen besonders in Erinnerung?

Unsere letzten Ergebnisse gegen Treubund waren ehrlicherweise nicht immer erinnerungswürdig. Da fällt mir nur der im Elfmeterschießen verlorene Pokalfight in der Saison 19/20 ein. Leider ohne Happy End, trotz einer starken Aufholjagd nach Rückstand. Umso motivierter gehen wir ins kommende Duell.



Start in die Rückserie. Was lief wie erwartet, was sind für Sie die bisherigen Überraschungen und Enttäuschungen der Liga?

Für mich ist die aktuelle Tabellenreihenfolge bis auf den MTV Treubund durchaus zu erwarten gewesen. Trotzdem überrascht mich die Punkteverteilung im Tabellenkeller enorm. Zwischen Platz zehn und 18 liegen lediglich sechs Punkte Abstand, sodass jedes einzelne Spiel den Unterschied machen kann.



Und wie bewerten Sie das Abschneiden Ihrer Mannschaft?

Platz zehn mit 21 Punkten ist im Vergleich zu den letzten Saisons und mit Blick auf unser Durchschnittsalter durchaus zufriedenstellend. Trotzdem finde ich, dass in unserer Mannschaft noch viel mehr Potenzial ist. Einige Ergebnisse ärgern mich im Nachhinein immer noch. Trotzdem können wir mit der aktuellen Lage gut leben.



Sie standen zuletzt im Oktober in der Startelf, wurden in den vergangenen fünf Spielen jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Warum?

Mich plagen seit längerer Zeit anhaltende Knieprobleme. Ich war dementsprechend nicht fit genug für die Startelf und volle 90 Minuten.



MTV-Coach Michael Zerr trainierte auch schon die Teutonia und Sie in der Oberliga. Wie wird er sein Team einstellen?

Michael ist ein sehr engagierter und intelligenter Trainer. Ich gehe davon aus, dass Treubund von ihm genauso optimal eingestellt sein wird, wie wir es sein werden.