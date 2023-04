Teutonias erster Sieg nach mehr als einem Jahr

Verdammt lang her. Teutonias Frauen jubeln über ihren 4:0-Heimsieg gegen den SC Tewel. Es waren die ersten Saisonpunkte für das Team, das zuletzt am 13. März 2022 beim SV Hodenhagen mit 5:3 ein Pflichtspiel gewonnen hatte. © Privat

Jubel bei den Fußballerinnen von Teutonia Uelzen. Der Bezirksligist hat beim 4:0-Sieg gegen den SC Tewel die ersten Saisonpunkte geholt und erstmals seit über einem Jahr ein Pflichtspiel gewonnen.

Uelzen/Landkreis – Chancenlos war dagegen Landesligist MTV Barum II.

Landesliga

MTV Barum II - SV Böhme 1:4 (1:1)

Der Titelkandidat war eine Nummer zu groß für die Barumerinnen, die vor der Pause gleichwertig waren und durch Lotta Menklein in Führung gingen (14.). „Hinten standen wir sehr sicher. Wir hatten einige Konter, konnten aber die Torchancen nicht nutzen“, erklärte Annika Moritz. Sie sprang für den verhinderten Trainer Bernd Wischnewski ein, der wiederum Cheftrainerin Jennifer Wilhelms ersetzen sollte. Auch der Start in die zweite Hälfte war vielversprechend. Nach dem 1:2 kam wegen vieler Unterbrechungen kaum Spielfluss auf. „Danach sind wir nicht wieder gut ins Geschehen gekommen“, meinte Moritz.



Tore: 1:0 Menklein (10.), 1:1 Coors (14.), 1:2 Vergöhl (55.), 1:3 Marquard (72.), 1:4 Schwarzbach (78.).

Bezirksliga

Teutonia Uelzen - SC Tewel 4:0 (1:0)

Erster Saisonsieg nach 13 Niederlagen in Folge! „Die Aufholjagd ist gestartet“, hofft Trainer Lars Mehles auf den Klassenerhalt. Die Mannschaft muss dazu aber in acht verbleibenden Spielen acht Punkte aufholen. Die Blau-Gelben gewannen letztmalig am 13. März 2022 (5:3 beim SV Hodenhagen). Uelzen kombinierte schnell und ging in die Offensive. Die Gäste waren sichtlich überrascht und hatten dagegen kein Konzept. „Alle Verletzten waren wieder fit, unsere harten Trainingseinheiten tragen Früchte. Tewel war chancenlos, wir spielten zwei Drittel der 90 Minuten in deren Hälfte und ließen sie nicht ins Spiel kommen“, lobte Mehles. Die Freude über den Sieg trübte eine schwere Verletzung von Tanja Grosche, die mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. Mehles: „Ob sie diese Saison noch spielen kann, ist fraglich.“



Tore: 1:0 Schöneberg (24.), 2:0 Pacheco (49.), 3:0 Schöneberg (51.), 4:0 Feckler (90.+1).