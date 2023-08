Teutonias Duelle gegen Hagen/Uthlede stehen fast immer auf Messers Schneide

Landesliga

+ © Klingebiel, Bernd Die geschärfte Waffe der Teutonia: Seitdem die Neuzugänge Sören Otte (rechts) und Lenni-Kay Winderlich die Standards schlagen, wächst die Gefahr vor dem gegnerischen Tor. © Klingebiel, Bernd

Die Titelkandidaten kommen jetzt im Wochentakt für Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen. Oder anders: Nach dem ersten Punktgewinn gegen den SV Lindwedel-Hope (2:2) wird es für die Blau-Gelben am Sonntag (15 Uhr) im dritten Saisonspiel beim FC Hagen/Uthlede nicht leichter, nun auch den ersten Dreier einzufahren.

Uelzen/Hagen - Um sich für die über weite Phasen bisher ansprechenden Leistungen voll zu belohnen, bedürfe es aber eigentlich nicht viel: „Mutiger sein!“ lautet der Appell von Trainer Achim Otte. Und weiter: „Wenn wir bei uns bleiben, können wir ordentlich mitgehen“, lautet seine Erstbilanz einer Saison, in der Teutonia als heißer Abstiegskandidat abgeheftet ist.

Gegen Lindwedel hielten die Uelzener bei einer 2:1-Führung den Sieg in Händen. „Ich habe es gefühlt kaum für möglich gehalten, dass wir uns so viele Chancen herausspielen“, sagt Otte und schließt das Auftaktspiel in Etelsen (1:2) in die Analyse ausdrücklich mit ein.



Doch dann setzte gegen Lindwedel das Gedankenkarussell ein; nicht nur der bis dahin stark spielende Torschütze Lenni-Kay Winderlich tauchte ab bis unter die Grasnarbe. Aussichtsreiche, im Ansatz gute Kontersituationen blieben halbfertig liegen. Was in der Schluss-Viertelstunde bei dem einen oder anderen ehrlicherweise auch ein Kräfteproblem gewesen sein mag, als Folge des erforderlichen Trainings-Spagats zwischen Kraft und Spielverständnis in einem dünn besetzten Kader.



Insgesamt aber ließ der Defensivverbund trotzdem kaum etwas durchrutschen Otte: „Ich bin damit zufrieden, wie die Mannschaft auftritt.“ Sie müsse bloß noch „gemeinsam zielstrebiger und wirkungsvoller auf das Tor spielen“, weiß Otte. Dann klappt es auch mit dem Siegen, zumal der Coach seiner Elf eine neue Gefährlichkeit bei Standards verpasst hat. Das liegt daran, dass die neuen Eck- und Freistoß-Schützen Sören Otte und Winderlich die Bälle sehr zielgenau und variantenreich servieren – eine geschärfte Waffe.



Gastgeber FC Hagen/Uthlede fühlt sich wohl im Windschatten der großen Favoriten aus Verden, Lüneburg und Harsefeld. Die Grün-Schwarzen haben zum Saisonstart in 25-minütiger Unterzahl ein 0:0 in Lindwedel erkämpft und in einem intensiven Spiel einen 2:0-Heimsieg gegen Oberligaabsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf folgen lassen. Nun wollen sie im Stadion an der Blumenstraße auch Teutonia ein Veilchen verpassen.



FC-Trainer Tjark Seidenberg zeigt sich mit dem Vier-Punkte-Auftakt zufrieden: „Wir haben hoch konzentriert gespielt und fast nichts zugelassen. Da sind wir im Moment sehr gut in den defensiven Abläufen“, erklärte er gegenüber der Nordsee-Zeitung.



Die direkten Duelle zwischen Teutonia und Hagen standen fast immer auf Messers Schneide. Die letzten drei – Saison 2022/23 und Rückspiel im Mai 2018 – gewann der FCH jeweils mit 1:0.