Teutonia ist wieder die Nummer 1

Uelzener Landesligist besiegt TSV Winsen/Luhe mit 3:0, der SV Emmendorf verliert in Celle mit 0:6

+ © Bernd Klingebiel Der Bann ist gebrochen: Nach dem Führungstor zum 1:0 freuen sich die Uelzener mit dem Schützen Marvin Drewes. © Bernd Klingebiel

Uelzen/Emmendorf - von Bernd Klingebiel. Teutonia ist aktuell wieder die Nummer 1 im Uelzener Kreisfußball. Der Landesligist gewann am Sonntag seine Heimpartie gegen den TSV Winsen/Luhe mit 3:0 Toren und zog nach der gleichzeitigen Emmendorfer 0:6-Pleite beim Spitzenreiter MTV Eintracht Celle in der Tabellen an seinem Rivalen vorbei. Teutonia kletterte auf Rang sieben, Emmendorf rutschte ab auf neun.