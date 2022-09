Teutonia Uelzen verstärkt Kader mit zwei Vertragsamateuren

Von: Bernd Klingebiel

Teutonias Trainer Achim Otte präsentiert mit David Böhm (links) und Kevin Kämpfer überraschend zwei Neuzugänge vom Bezirksligisten Vastorfer SK, die als Vertragsamateure sofort spielberechtigt sind. © Teutonia Uelzen

Zwei 1:4-Niederlagen in Folge und insgesamt zwölf Gegentreffer in vier Spielen decken Teutonia Uelzens Schwachstelle schonungslos auf: „Wir machen zu viele grobe Fehler“, erklärt Achim Otte.

Uelzen – Der Trainer des Fußball-Landesligisten hat seinem Team während einer längeren Sitzung in einer Videoanalyse aufgezeigt, was bei der Heimpleite gegen den FC Hambergen so alles schief ging.

Achim Otte: „„Wir kassieren deutlich zu viele Gegentore“

So habe es die Mannschaft nicht geschafft, die eigene Aktivität permanent hochzuhalten, in allen Phasen kompakt zu bleiben und in der Offensive zielstrebig zu sein. Die Folge insgesamt: „Wir haben deutlich zu viele Gegentore kassiert.“ Das sei auch der Fluktuation geschuldet. Otte: „Wir suchen noch ein bisschen nach der richtigen Formation.“ Der Druck aber steigt: „Wir müssen langsam punkten!“



Denn für Teutonia ist es tatsächlich höchste Eisenbahn, den ersten Sieg einzufahren, „um den Anschluss nicht zu verlieren“, weiß Otte. Am besten gleich am Sonntag (4. September, 15 Uhr) als Gast des TB Uphusen. „Das ist ein Gegner aus der Kategorie, in der wir etwas holen können“, sagt Uelzens Coach.

Letzter Sieg gegen TB Uphusen vor sechseinhalb Jahren

Der Oberliga-Absteiger, der nach zwei Auftaktsiegen zwei Mal verlor und zuletzt beim TSV Gellersen sogar eine 3:1-Führung zum 3:5 abgab, ist nach nur einem Uelzener Sieg in den letzten acht direkten Duellen nicht gerade ein Lieblings-Kontrahent der Teutonen – den Dreier gab es immerhin in der letzten Begegnung, die wegen der Uphuser Dauerkarte in der Oberliga aber auch schon wieder fast sechseinhalb Jahre zurückliegt. Am 24. April 2016 hieß es im Sportpark durch das Tor von Gregor Trowitzsch 1:0 für Teutonia.



Otte weiß: Die Turner haben ebenso ausgebuffte Spieler in ihren Reihen wie der FC Hambergen, der Teutonias taktische und letztlich daraus resultierende individuelle Fehler gnadenlos ausnutzte. Otte: „Die haben gezeigt, wie es geht.“



Immerhin gab der 7:0-Testspielsieg am Dienstagabend beim Bezirksligisten SV Rosche (AZ berichtete) den Blau-Gelben ein Stück Standfestigkeit zurück. Erstmals liefen dabei zwei Neuzugänge vom Vastorfer SK auf. David Böhm (21) und Kevin Kämpfer (20) haben sich den Uelzenern überraschend angeschlossen. Teutonia machte die Kicker zu Vertragsamateuren, um für sie die sofortige Spielberechtigung zu erhalten.



„Sie helfen uns direkt im Kampf gegen den Abstieg“

Otte: „Es hat sich gezeigt, dass unser Kader insgesamt zu dünn war. Beide haben sich gut eingeführt und passen zu uns. Denn sie haben Bock und wollen sich weiterentwickeln.“



Böhm ist ein Spieler für die linke Außenbahn, sehr sicher und ruhig am Ball. Der in Bienenbüttel lebende Kämpfer ist pfeilschnell, ein Typ, wie der im Sommer zum TSV Wriedel heimgekehrte Kevin Schusdzarra, sagt Dennis Flügge. Teutonias Sprecher: „Kevin Kämpfer und David Böhm helfen uns direkt im Kampf gegen den Abstieg und erweitern unsere Optionen auf den Flügeln. Beide Spieler sind von unserem Weg überzeugt und wollen sich bei uns unter Trainer Achim Otte sportlich und menschlich weiterentwickeln.”