Teutonia Uelzen kassiert in letzter Sekunde das 2:3 beim TSV Gellersen

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Riesenenttäuschung bei Teutonia Uelzen und dem weiterhin verletzt fehlenden Nils Brüggemann (Foto): Die Elf verlor mit dem Schlusspfiff beim TSV Gellersen. © Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen ist nach der zweiten Niederlage am Stück in der Fußball-Landesliga wieder tief in den Abstiegskampf verstrickt. Die Blau-Gelben verloren am Sonntag in letzter Sekunde mit 2:3 (0:2) Toren beim TSV Gellersen.

Südergellersen/Uelzen - Die Uelzener, bei denen Nachwuchsspieler Jaari Arndt gefallen konnte, kassierten nach einem 0:2-Pausenrückstand und dem hart erkämpften Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Gegentor zum 2:3-Endstand. Trainer Achim Otte sprach jedoch von einer verdienten Niederlage. „Der Siegtreffer hätte schon eher fallen müssen. Wir hatten nur je 20 gute Minuten in der ersten und zweiten Halbzeit.“ Die Platzherren agierten „bissiger, zielstrebiger und wollten den Sieg.. Wir wollten ihn nur phasenweise“, erklärte Otte.

Tore: 1:0 Wulf (33.), 2:0 Demir (40.), 2:1 Arndt (49.), 2:2 Lüdemann (55.), 3:2 Kennemann (90.+3).