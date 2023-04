Siegesserie gerissen: Teutonia Uelzen verliert im Schlosspark mit 1:3

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Teutonias Thilo Schulze (Mitte) zeigte in der Uelzener Verteidigung eine starke Leistung, lobte Trainer Achim Otte. © Bernd Klingebiel

Nach vier Siegen in Serie hat Teutonia Uelzen ihre Auswärtspartie beim TSV Etelsen mit 1:3 (0:1) Toren verloren. Der Fußball-Landesligist behauptete dennoch seinen Platz im Tabellenmittelfeld und hat sieben Zähler Vorsprung auf die Gefahrenzone.

Etelsen/Uelzen - Trainer Achim Otte vermisste bei seiner Mannschaft auf dem kleinen Platz im Schlosspark die „Bissigkeit und Aufmerksamkeit“. So kamen die Gastgeber zu zwei „völlig vermeidbaren“ Gegentoren.

Nach einem vergebens erhofften Elfmeterpfiff sorgte Phillip Hatt sechs Minuten später für den Anschlusstreffer (73.). Der zuletzt so erfolgreiche Mittelstürmer stand wegen Belastungssteuerung ebenso nicht in der Startelf, wie der ebenfalls 13-fache Torschütze Felix Lüdemann aus Gründen der Rotation. Nach Einwechslung des Duos kamen die Blau-Gelben „besser ins Spiel“, erklärte Otte. In der Schlussminute konterte Etelsen das Tor zum 3:1-Endstand und zum verdienten Heimsieg heraus.