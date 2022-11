Teutonia Uelzen kassiert heftige Heimpleite

Fußball-Landesliga:

Nach zuvor neun Punkten aus vier Spielen hat Teutonia Uelzen auf ihrer Klettertour in der Tabelle einen herben Rücksetzer erlitten. Am Sonntag unter der Fußball-Landesligist der SV Drochtersen/Assel II in der Höhe unerwartet deutlich mit 1:5 (0:1) Toren.

Trainer Achim Otte: „Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Wir leiten es in diese Richtung und haben es insgesamt nicht geschafft, in dieses Spiel so viel reinzuhauen, wie es zu erwarten gewesen wäre. Wir wirkten nicht wie eine Einheit.“ So nutzten die technisch versierten Gäste zwei Ballverluste der Uelzener zum 0:2. Auch der Anschlusstreffer von Felix Lüdemann brachte nicht die von den Blau-Gelben erhoffte Wende.

DieTeutonen mussten den privat verhinderten Stammtorwart Ken Venancio ersetzen. So feierte Nachwuchskeeper Nicolas-Richard Bläß seine Landesligapremiere. Nils Brüggemann stand nach zweimonatiger Verletzungspause und zwei Kurzeinsätzen erstmals wieder in der Startformation.