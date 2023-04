3:2 in Stade: Zweiter Sieg in Folge für Teutonia Uelzen

Fußball-Landesliga

Torwart Nicolas Bläß stand zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf, weil Ken Venancio und Maximilian Hüster verletzt/erkrankt passen mussen.

Zweiter Sieg in Folge für Teutonia Uelzen! Der Fußball-Landesligist setzte sich am Sonntag /2. April) beim zuletzt formstarken VfL Güldenstern Stade mit 3:2 (2:1) Toren durch und machte in der Tabelle einen großen Sprung aus der Abstiegszone hoch auf Rang elf.

Stade/Uelzen - Witterungsbedingt mussten die Mannschaften auf den Stader Kunstrasenplatz ausweichen. Teutonia verteidigte das Zentrum und verhinderte erfolgreich das Stader Spiel in die Tiefe. Und die Uelzener erwiesen sich als kaltschnäuzig. Sie lagen nach dem ersten Saisontreffer von Thilo Schulze im Anschluss an einen vom stark spielenden Silas Rathay getretenen Freistoß und dem 2:0 vom Phillip Hatt schnell und komfortabel in Führung. Der diesmal im Abschluss insgesamt unglückliche Torjäger Felix Lüdemann verpasste das mögliche 3:0.

Die Platzherren glichen bis zur 60. Minute aus, ehe Hatt von einer glänzenden Vorarbeit Lüdemanns profitierte und zum 3:2-Endstand einschoss. Trainer Achim Otte: „Wir hatten heute ein bisschen das Spielglück auf unserer Seite, haben unter dem Strich aber auch viel liegenlassen.“

Tore: 0:1 Schulze (17.), 0:2 Hatt (20.), 1:2 Wendlandt (39.), 2:2 Burmester (60.), 2:3 Hatt (78.).