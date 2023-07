Fußballstaffeln eingeteilt: Teutonia Uelzens Move mit der 2. Herren und MTV Himbergens Solo im Norden

Von: Bernd Klingebiel

Aufsteiger MTV Himbergen (Juri Malina und Leo Malina) muss seine Tore künftig in der 1. Kreisklasse als einziger Uelzener Kreisvertreter in der Nordstaffel erzielen. © Bernd Klingebiel

Überraschender Move im Uelzener Fußball. Nach einer konzertierten Aktion hat Teutonia nun doch eine eigenständige 2. Herren für den Spielbetrieb in der kommenden Saison auf die Beine gestellt.

Uelzen/Landkreis – Der Kreisligaabsteiger sollte wegen großer personeller Probleme und einem weiteren Aderlass während der Sommerpause ursprünglich in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Wrestedt/Stederdorf II und TuS Wieren II aufgehen.

Plötzliche Bewegung kam in die Sache, nachdem die AZ berichtet hatte, dass die Landesliga-Zukunft der Ersten ohne eine eigenständige Reservemannschaft ab der Spielzeit 24/25 laut NFV-Spielordnung auf wackligen Beinen steht. Mit der 2. Herren hat der Verein nun einen zweiten Stützpfeiler neben der neugegründeten U18 für das Landesliga-Konstrukt eingezogen.

Teutonia II überspringt nach ihrem Abstieg eine Etage nach unten und tritt in der 2. Kreisklasse Süd an. Das Team soll sich aus bisherigen Stand-by-Spielern, Ehemaligen und Wrestedter Kickern aus der reichlich bestückten SG zusammensetzen, die dafür auf dem Papier ihre Vereinszugehörigkeit wechseln müssen. Trainer ist Oliver Kühn. Die SG mit Wrestedt II, Teutonia III und Wieren II in der 3. Kreisklasse bleibt zudem bestehen. Dort geht‘s dann auch gegen die SV Germania Ripdorf, die ihre aus der 1. Kreisklasse abgestiegene 1. Herren direkt in die 3. Kreisklasse verfrachtet hat.

Der Spielausschuss des Fußballkreises Heide-Wendland hat unterdessen die Staffeleinteilungen für die Saison 23/24 veröffentlicht. Aufsteiger MTV Himbergen spielt dabei als einziger Uelzener Vertreter in der Nordstaffel der 1. Kreisklasse ein Solo. Trainer Felix Quittenbaum: „Ich habe damit gerechnet. Verdammt bitter! Es macht halt viel mehr Spaß, gegen alte Bekannte zu spielen.“

4. Kreisklasse: Der SV Störtenbüttel ist nach Corona jetzt wieder am Start

Wieder dabei ist der SV Störtenbüttel in der 4. Kreisklasse Süd. Das Gefangenenteam der JVA Uelzen hatte sich mit Beginn der Corona-Pandemie aus dem Spielbetrieb abgemeldet.



Die Staffeleinteilung mit den Uelzener Mannschaften auf einen Blick: . Kreisliga Heide-Wendland: TuS Bodenteich, SV Molzen, TuS Ebstorf, Union Bevensen, TSV Bienenbüttel, TSV Wriedel, TuS Wieren, Ochtmisser SV, Eintracht Lüneburg, SV Ilmenau, SV Lemgow-Dangenstorf, SV Zernien, FSG Südkreis (Schnega), TuS Barskamp, Vastorfer SK, VfL Bleckede. . 1. Kreisklasse Süd: VfL Böddenstedt, VfL Suderburg II, SC Kirch-/Westerweyhe, SC 09 Uelzen, SV Stadensen, TSV Lehmke, TSV Suhlendorf, TSV Wrestedt/Stederdorf, SVG Oetzen/Stöcken, SV Ostedt, MTV Dannenberg, VfL Breese/Langendorf II, TuS Liepe, FC Samtgemeinde Gartow, SC Lüchow, TuS Wustrow. . 1. Kreisklasse Nord: MTV Himbergen, FC Dynamo Lüneburg, Lüneburger SK Hansa II, MTV Tb Lüneburg II, SV Scharnebeck II, Thomasburger SV, TSV Bardowick II, TSV Mechtersen/Vögelsen, TuS Brietlingen, TuS Erbstorf, TuS Hohnstorf, TV 1860 Neuhaus, TSV Gellersen II, TSV Hitzacker, TuS Reppenstedt II, Dahlenburger SK. . 2. Kreisklasse Süd: Teutonia Uelzen II, FC Oldenstadt, MTV Römstedt II, Sperber Veerßen, SV Natendorf, SV Holdenstedt II, SV Jelmstorf, TSV Jastorf, TuS Ebstorf II, TV Rätzlingen, MTV Gerdau, SSV Gusborn, SV Karwitz, TuS Woltersdorf. . 3. Kreisklasse West: TSV Wriedel II, Germania Ripdorf, SG Lüder/Bodenteich III/Soltendieck II, Union Bevensen II, SC 09 Uelzen II, TSV Bienenbüttel II, MTV Barum II, SC Kirch-/Westerweyhe II, SV Hohnstorf, TSV Groß Hesebeck/Röbbel, TuS Ebstorf III, TSV Niendorf/Halligdorf, SG Wrestedt/Teutonia III/Wieren II. . 3. Kreisklasse Ost: SV Ostedt II, SG Rosche/Suhlendorf/Wellendorf II, SG Soltendieck/Bodenteich II/Lüder II, TuS lübbow, SV Elbufer, SC Lüchow II, VfL Breese/L. III, FC SG Gartow II, Germania Breselenz, LG lemgow/Dgst./Woltersdorf II, FSG Südkreis II, SV Küsten II. . 4. Kreisklasse Süd: SVG Oetzen/Stöcken II, SV Eddelstorf II, SG Zernien/Bankewitz II, SG Hösseringen/Suderburg III/Gerdau II, Sperber Veerßen II, MTV Himbergen II, SV Störtenbüttel, TuS Bodenteich IV, SV Hanstedt.

„Die Spielpläne werden aktuell erstellt und in einigen Tagen veröffentlicht“, erklärt Thore Lohmann. Der Vorsitzende des Kreisspielausschusses: „Für die Teams der 4. Kreisklasse bieten wir auch in diesem Jahr einen Ligapokal an. Die Abfrage dazu erfolgt separat.“



Für einen 7er-Spielbetrieb liegen dem Kreisverband „bis dato vier Teammeldungen vor“. Lohmann: „Sollte noch ein fünftes dazu kommen, werden wir auch hier eine Punktspielrunde anbieten. Den Modus besprechen wir vorab mit den Vereinen.“