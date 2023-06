Teutonia Uelzen geht ohne vereinseigene 2. Herren in die Saison 2023/24

Fußball

+ © Bernd Klingebiel Vorerst herrscht Pause für eine eigenständige 2. Herrenmannschaft bei Teutonia Uelzen. © Bernd Klingebiel

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Bernd Klingebiel schließen

Teutonia Uelzen hat nach der Saison 2019/20 (SG Rätzlingen/Teutonia II) erneut keine eigenständige 2. Fußball-Herrenmannschaft zum Spielbetrieb gemeldet. Es fehlt an ausreichend Kickern.

Uelzen – Nach dem Abstieg aus der Heide-Wendland-Liga, in der das Team anhaltend unter Personalmangel litt, und dem Abgang von Stammkräften wird die Reserve in der bisher mit der 3. Herren bestehenden Spielgemeinschaft aufgehen. Sie heißt nunmehr SG Wrestedt/Teutonia II/Wieren II. Auf welcher Ebene – 1., 2. oder 3. Kreisklasse – sie in der nächsten Saison spielen wird, sei noch nicht abschließend entschieden.

Das ist happig: Sechs Regelabsteiger in der Landesliga

Die Entwicklung wirft Fragen auf um die Landesliga-Zukunft der 1. Herren der SV Teutonia. Das Team kann noch so gut spielen und zehnmal so viele Punkte sammeln, wie bei diesmal sogar sechs (!) Regelabsteigern in der Saison 23/24 zum Klassenerhalt nötig sind – das würde alles nichts nützen, wenn der Verein die formalen Voraussetzungen für den Verbleib in der 6. Liga nicht erfüllte.



Hürden für Aufstieg und Ligaverbleib Laut Spielordnung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) werden Vereine, die eine Herrenmannschaft zur Teilnahme am Pflichtspielbetrieb der Oberliga Niedersachsen oder Landesliga melden, für diese Spielklassen nur zugelassen, ...

...wenn sie mit mindestens einer weiteren Herrenmannschaft in einer unteren Leistungsklasse und einem 11er-Juniorenteam in einer der Altersklassen von den A- bis C-Jugend im gesamten abgelaufenen und neuen Spieljahr am Pflichtspielbetrieb teilgenommen haben und teilnehmen werden. An die Stelle einer weiteren Herrenmannschaft kann eine weitere 11er-Juniorenmannschaft in den genannten Altersklassen treten. Vereine, die die Voraussetzungen verfehlen, werden nicht als Aufsteiger zugelassen oder mit dieser Herrenmannschaft in die nächsttiefere Spielklasse zurückgestuft. Für den Fall, dass eine der geforderten Mannschaften während der laufenden Spielserie zurückgezogen wird oder ausscheidet, erfolgt die Zurückstufung für das nächste Spieljahr.

Eine Spielgemeinschaft, wie sie Teutonias Reserve nunmehr eingeht, zählt nicht als die von der Spielordnung geforderte weitere Herrenmannschaft (siehe Hintergrund). Die Uelzener schicken stattdessen eine U18 auf Kreisebene ins Rennen, für die sie auf Social Media Unterstützung suchen. Das Team gilt nur dann als vereinseigene Juniorenmannschaft, wenn nicht mehr als drei Kicker mit Zweitspielrecht registriert sind.



Um die Auflagen zu erfüllen, müssen die Uelzener, die in der letzten Saison drei Nachwuchsteams aus dem Spielbetrieb abmelden mussten, zudem 15 vereinseigene C- bis A-Junioren/-innen in ihren Spielgemeinschaften zum Einsatz bringen.



Dieser Passus der Spielordnung ist im niedersächsischen Fußball sehr umstritten. Kritiker bewerten ihn als weltfremd und der tatsächlichen Gegebenheiten entrückt. Insbesondere kleinere Vereine auf dem Land können die geforderten Teams/Junioren oft nicht vorweisen. So musste beispielsweise der SV Emmendorf als Bezirksligameister zweimal auf den Aufstieg in die Landesliga verzichten.





Der NFV kippte die Regelungen trotz Gegenwinds jedoch nicht, sondern verschärfte sie zur kommenden Saison sogar noch. Bei den geforderten Juniorenspielern zählen künftig „Karteileichen“ im Kader nicht mehr. Berücksichtigt werden ab dem 1. Juli nur noch Kicker, „die nachweislich im gesamten Spieljahr am Pflichtspielbetrieb teilgenommen haben/teilnehmen werden“ – und sei es nur für eine Sekunde auf dem Platz.