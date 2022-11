Teutonia Uelzen kickt in Schuhen von Lukas Nmecha

Erst trainierte Nationalspieler Lukas Nmecha mit den Schuhen, jetzt sind sie bei Teutonia Uelzen II (links Dennis Flügge, Maxim Trupp) im Einsatz. © Klingebiel, Bernd

Second Hand boomt. Bei Teutonia Uelzen II sind gebrauchte Fußballschuhe von Nationalspieler Lukas Nmecha der Renner. Beim Sportclub Uelzen kamen getragene Trikots hingegen nicht so gut an.

VON BERND KLINGEBIEL UND IMMO DE LA PORTE

Uelzen/Landkreis – Zudem standen am letzten Wochenende auf zwei Uelzener Plätzen verletzte Spieler im Brennpunkt. Beim FC Oldenstadt rückt stets das gesamte Team ins Scheinwerferlicht der Fans. Der AZ-Nachschuss bietet erneut viele Fußball-Geschichten.

Teutonia Uelzen: „Die Ersatzschuhe der 2. Herren“

In diesen Schuhen musste es mit dem Überraschungssieg ja einfach klappen: Maxim Trupp hat bei Teutonia Uelzens 1:0-Erfolg in der Kreisliga gegen den SV Molzen in Stiefeln gekickt, die zuvor Nationalstürmer Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg getragen hat. Sie sind eine Sonderanfertigung direkt aus Herzogenaurach, Größe 43. „Ich berate Lukas und seinen Bruder Felix im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit bei der Spielerberatung Rogon im Bereich PR und Social Media“, erklärt Trupps Mitspieler und 2. Vereinsvorsitzender Dennis Flügge.



Während eines Meetings bei Nmecha zu Hause „ist mir das Paar aufgefallen, weil er eigentlich zu dem Zeitpunkt ein anderes Modell gespielt hat. Er hatte sie ein paar Mal im Training ausprobiert, dann nicht mehr genutzt – und mir dann einfach in die Hand gedrückt mit den Worten: ‘Vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Verein, der mit den Schuhen spielen möchte’.“



Flügge hat die Promi-Treter seitdem immer dabei, selber aber noch nicht mit ihnen gespielt oder trainiert. Trupp nutzt die Puschen vorübergehend seit zwei Runden und hat gegen Molzen „ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobt Flügge. Zuvor hatte bereits Christian Latovlovici zwei Partien in Nmechas Ex-Ausstattung absolviert, nachdem seine eigenen im Training kaputt gegangen waren. Flügge: „Ich würde sagen, es sind jetzt die Ersatzschuhe der 2. Herren von Teutonia.“



Sportclub Uelzen: Benutzte Kluft im Trikotkoffer

Als Anton Weinberger, Trainer des SC 09 Uelzen, beim Auswärtsspiel in Wriedel den Trikotkoffer öffnete, staunte er nicht schlecht: Statt frischer Spielkleidung befand sich dort das schon am Vorabend benutzte Outfit der Altherren drin. Weinberger schickte die Mannschaft dennoch mit den verfügbaren Stutzen und Hosen zum Warmmachen und fuhr unter Zeitdruck schnellstmöglich nach Uelzen. „Und dann waren da nur Sonntagsfahrer unterwegs“, schmunzelte er. Dennoch schaffte er es, jetzt mit den richtigen Jerseys, eine Viertelstunde vor Anpfiff auf dem Ernst-Bremer-Platz zu erscheinen.



SV Stadensen: „Geile Geste der Mannschaft“

Vorletzten Sonnabend verletzte sich Stadensens Stürmer Jonas Hilmer beim Auswärtsspiel in Westerweyhe erneut schwer. Eine MRT-Untersuchung ergab nach Vereinsangaben einen Meniskusschaden sowie eine Verletzung des Kreuzbandrisses, deren genauer Umfang noch untersucht werden müsse. Für Hilmer bitter, denn er hatte sich in der Vergangenheit bereits das Kreuzband gerissen, sich aber wieder ans Team herangekämpft.



Genesungswünsche: Stadensens Kicker präsentieren das Trikot mit der Nummer 14 ihres abermals verletzten Mitspielers Jonas Hilmer. © Freier Mitarbeiter

Seine Teamkameraden hielten nun beim Heimspiel gegen den TSV Jastorf (3:1) sein Trikot mit der Nummer 14 hoch und übersandten auf diesem Wege beste Genesungswünsche. SVS-Trainer Marco Schulze: „Eine geile Geste der Mannschaft.“



Mini-Ultras des FC Oldenstadt

Der FC Oldenstadt hat seine eigenen Ultras. Die junge Fangruppe mit Kickern aus der Vereinsjugend unterstützt die 1. Herren seit mittlerweile einem Jahr regelmäßig und macht ordentlich Stimmung: mit Trommeln, Fahnen, Banner, Megafon – und in der jüngsten Partie beim spektakulären 4:7 gegen den MTV Römstedt II kam sogar eine Konfetti-Bombe zum Einsatz. FCO-Jugendleiter Florian Hagen: „Das alles ist komplett selbst organisiert. Die Kids treffen sich in ihrer Freizeit, um Fahnen zu basteln und Gesänge einzuüben.“ Gegen Römstedt gab es ein spontanes „Eure Tore mögen höher sein, aber Oldenstadt ist der geilere Verein!“



Die Mini-Ultras des FC Oldenstadt entfachen bei den Spielen der 1. Herren ordentlich Stimmung und haben sich ausgerüstet mit Trommeln, Fahnen, Bannern und Megafon. © Privat

Ausschlaggebend für die andauernde Präsenz der jungen Fans war die Rettungsmission von Routiniers im letzten Jahr. Viele Familienväter haben sich damals nochmal die Schuhe angezogen, um den Herrenfußball im Verein zu retten und der Jugend beim FCO eine Zukunft zu ermöglichen. „Und natürlich haben sie – ich inklusive – ihre Kinder mit zum Spiel genommen. Da hat sich das Ganze etabliert“, erklärt Hagen. Mittlerweile ist „die Kurve“ ein fester Bestandteil und absoluter Stimmungsgarant beim FCO. Die 1. Herren läuft nach jedem Spiel zu den Fans und bedankt sich.



Trainer Ingo Wahrmann spendierte im Römstedt-Spiel trotzt deutlichen Rückstands allen Kindern in der Halbzeit je ein Eis. Der Coach: „Die Kurve steht ja für alles, was wir als Verein und Mannschaft wollen: Zusammenhalt, wenn es auch mal 1:6 steht. Um diese Jungs und Mädels beneidet uns jede Mannschaft.“



Jelmstorfer Fans auf mobiler Tribüne

Und auch beim SV Jelmstorf sind die Fans um Christian Reimann kreativ. Sie haben sich eine mobile Tribüne mit Sitzplätzen angeschafft. „Das ist ein Anhänger“, erklärt Vereinssprecher und 1. Herrenspieler, Jan Homann. Die Einweihung verlief perfekt: Der SVJ fuhr in der 2. Kreisklasse einen 2:1-Heimsieg gegen den SV Karwitz ein.



Die Fans des SV Jelmstorf können es sich ab sofort auf einer mobilen Tribüne bequem machen. © Privat

Rettungshubschrauber auf dem Ostedter Platz

Rettungshubschrauber-Einsatz in Ostedt. Im Spiel der 4. Kreisklasse zwischen der gastgebenden SVO-Reserve und Ripdorf II (2:0) verletzte sich ein Gästeakteur bei einem „relativ unspektakulären Zweikampf“, schildert Germania-Kapitän Patrick Ristow. Der Kicker kam zu Fall, hatte jedoch so viel Fahrt drauf, dass er sich beim Abstützen einen offenen Bruch des Handgelenks zuzog.



Beide Trainer und einige Spieler leisteten auf dem Rasen die Erstversorgung, ehe ein Krankenwagen eintraf und der von den Rettungssanitätern angeforderte Notarzt einflog. „Christoph 19“ landete mitten auf dem Sportplatz. Der verletzte Ripdorfer wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert und meldete sich laut Ristow noch am Abend in der Mannschaftsgruppe der Germanen. Nach fast einstündiger Unterbrechung setzte Schiedsrichter Frank Schwasta die Partie fort, an deren Anschluss dann auch das Topspiel der 2. Kreisklasse zwischen Ostedt und Himbergen angepfiffen werden konnte. kl, dlp