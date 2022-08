Verden „brutal stark“: Teutonia Uelzen kassiert die erste Saisonniederlage in der Fußball-Landesliga

Von: Bernd Klingebiel

Johannes Barisch (Mitte, gegen die Verdener Moritz Schmökel und Thomas Celik) war am Führungstor durch Felix Lüdemann maßgeblich beteiligt, als er zuvor den Ball eroberte. © Bernd Klingebiel (AZ-Archiv)

Teutonia Uelzen hat am 3. Spieltag der Fußball-Landesliga ihre erste Niederlage bezogen. Am Sonntag kassierten die Blau-Gelben nach einem schnellen Führungstor durch Felix Lüdemann (6.) noch eine verdiente 1:4 (1:3)-Niederlage beim verlustpunktfreien Spitzenreiter FC Verden 04.

Verden/Uelzen - „Wir haben Lehrgeld bezahlt“, fasste Trainer Achim Otte die 90 Minuten zusammen, in denen der gastgebende Aufstiegskandidat genau die Fehler bestrafte, die Teutonia vermeiden wollte. „Wir haben unsere Trainingsinhalte auf dem Platz nicht umgesetzt. Das ist bitter“, sagte Otte. So ließen sich die Uelzener in den entscheidenden Szenen im fremden Stadion auskontern. Otte: „Das ist eine brutale Stärke der Verdener. Wenn sie Räume haben und schnell spielen können, sind sie fürchterlich stark.“