Teutonia Uelzen: 100 Euro für jedes Tor im Heimspiel gegen VfL Westercelle

Von: Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen (links Marvin Drewes) und der VfL Westercelle bewegen sich im Gleichschritt durch die bisherige Saison: Jeweils zwölf Punkte, drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen und eine Torbilanz von minus elf stehen zu Buche. © Klingebiel, Bernd

Zuletzt gelang mit dem 3:2 gegen Etelsen der erste Heimsieg, dann folgte eine unglückliche Last-Second-Niederlage (1:2) beim Spitzenreiter in Bornreihe. Teutonia Uelzen präsentiert sich momentan stabil. Und dennoch rutschte der Fußball-Landesligist auf den vorletzten Tabellenplatz (17.) ab.



Uelzen – So hat die Partie am Sonnabend (29. Oktober) gegen den punktgleichen VfL Westercelle (16.) zusätzliche Brisanz und Bedeutung. Anpfiff ist um 15 Uhr im Sportpark.

Ein Drittel der Saison ist absolviert. Fast die gesamte Liga ist in den Abstiegskampf verwickelt. Teutonia trennen nur vier Zähler vom TSV Etelsen auf Rang sieben. Ein Punkt Abstand ist es zum Schlusslicht VSV Hedendorf/Neukloster. Teutonia-Trainer Achim Otte: „Eine längere Schwächeperiode kann sich kein Team erlauben.“



Teutonia Uelzen gegen VfL Westercelle: Jeder Treffer ist 100 Euro wert Jedes geschossene Tor im morgigen Landesliga-Spiel zwischen Teutonia Uelzen und dem VfL Westercelle ist bare Münze wert – für den guten Zweck! Die Gastgeber flankieren gemeinsam mit den mycity-Stadtwerken eine Charity-Aktion: „Unsere Tore, eure Spende“.

Die Initiative kommt vom Fotografen von David Alaba, Marco Michalzik. „Er hatte zuvor bei Instagram seine Kontakte aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen“, erklärt Dennis Flügge, Teutonias 2. Vorsitzender und Vereinssprecher. Er habe „beruflich schon mehrere Projekte mit Marco umgesetzt, daher kennen wir uns“.

Zehn ausgewählte Vereine aus ganz Deutschland erhielten den Zuschlag, darunter die Blau-Gelben. Für jedes erzielte Tor im Spiel der 1. Herren gegen Westercelle will Michalzik 100 Euro an einen sozialen Zweck in Düsseldorf spenden. Er hat Teutonia zehn hochwertige Fußbälle zukommen lassen, mit denen morgen die Treffer markiert werden sollen.

Flügge: „Wir haben das zum Anlass genommen, die Aktion gemeinsam mit unserem starken Partner mycity lokal zu verlängern, der unabhängig vom Ausgang des Spiels 500 Euro für unser Social Care Programm spendet.“ Teutonia ihrerseits hat die Besucher im Sportpark aufgerufen, zusätzlich die Jugendabteilung des Vereins zu unterstützen. Dafür stehen am Eingang zwei Nachwuchskicker mit Spendenboxen bereit. Vor dem Landesliga-Kellerduell gegen Westercelle trifft Teutonias Reserve in einem Derby der Heide-Wendland-Liga auf den SV Molzen (13 Uhr).

Flügge: „Wir möchten in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen für Solidarität setzen und den lokalen Jugendfußball fördern. Es soll allen Kindern möglich sein, ihren Sport auszuüben, egal wo sie herkommen, egal wie viel Geld die Eltern haben.“ Deshalb hat Teutonia vor rund anderthalb Jahren mit Unterstützern das Social Care Programm aufgesetzt. „Hier werden benachteiligte Kinder finanziell unterstützt“, erläutert Flügge. Social Care Projekt : Unterstützung für benachteiligte Kicker Teutonia hat gemeinsam mit mycity und dem Kinderschutzbund das Social Care Projekt für Uelzens Fußball-Nachwuchs aus benachteiligten Verhältnissen ins Leben gerufen. „Die inzwischen acht Kinder werden seitdem mit Ausrüstung und der Übernahme des Vereinsbeitrages unterstützt“, erklärt Dennis Flügge. Teutonias Sprecher: „So bekommen die Kinder bei uns eine tolle Möglichkeit, ihren Sport ausüben zu können – mit gleichen Chancen.“ Weitere Infos: https://www.teutonia-uelzen.de/club/aktuelles/gemeinsam-ist-besser-als-allein/

In Bornreihe traten die Uelzener als Mentalitätsmonster auf, obwohl etablierte Kräfte fehlten. Der gelb-rot-gesperrte Alberto Mendes ist morgen wieder an Bord. Ob und für wie lange Silas Rathay, Felix Brüggemann, Marvin Drewes, Philipp Hatt, Felix Mühlenhaupt und Nils Brüggemann einsatzbereit sein werden, entscheide sich wohl erst kurz vor dem Anpfiff.



Je mehr Tore im Spiel der 1. Herren bejubelt werden können, desto höher ist die Spendensumme. © Klingebiel, Bernd

In der letzten Saison kassierte Teutonia gegen Westercelle zwei Niederlagen. Im Sportpark hieß es vor fast genau einem Jahr 1:2. Der TSV mit seinem siebenfachen Torschützen Philipp Boie zeigte sich zuletzt stark formverbessert, kreuzt mit zwei Siegen am Stück auf – darunter ein 3:2-Erfolg beim Titelkandidaten TuS Harsefeld. Otte: „Westercelle spielt extrem zielstrebig und sehr körperbetont. Die hören nicht auf, um den Ball zu kämpfen.“



Mit David Böhm spielte sich bei den Uelzenern zuletzt ein Neuzugang in die Startelf. Der 21-jährige Student für Bauingenieurwesen stieß nach Stationen beim Lüneburger SK Hansa, VfL und MTV Treubund Lüneburg, SV Ilmenau sowie Vastorfer SK erst nach Saisonbeginn als Vertragsamateur zu den Blau-Gelben. Im AZ-Interview spricht der Linksverteidiger über den Transfer, den Abstiegskampf und betont, wie wichtig die Partie gegen Westercelle ist.



Herr Böhm, wie gut haben Sie sich eingelebt?

Ich fühle mich sehr wohl bei Teutonia. Das gesamte Team war von Anfang an sehr aufgeschlossen, man hat sich sehr schnell als fester Bestandteil des Teams gefühlt.



David Böhm. © AZ-Archiv/privat

Zuletzt gelangen Ihnen zwei Tore. Auf was darf sich Teutonia in den nächsten Spielen von Ihnen noch freuen?

Das Wichtigste für mich als Verteidiger ist es, hinten meine Aufgabe gut zu machen und natürlich auch nach vorne Akzente setzen zu können. Wenn man dann auch mal ein Tor schießt, ist das natürlich auch sehr schön.



Sie kamen erst nach Saisonbeginn mit Kevin Kämpfer vom Vastorfer SK in den Sportpark. Warum der Vereinswechsel Anfang September?

Der Wechsel zu Teutonia nach Saisonbeginn hängt bei mir auch damit zusammen, dass ich für mein Studium jetzt nach Hannover gezogen bin. Zeitlich ist es für mich mit dem Training meistens machbar. Aufgrund des sehr positiven Eindrucks von der Mannschaft und einem guten Gefühl schon direkt nach meinen ersten Trainingseinheiten habe ich mich lieber für einen Wechsel zu Teutonia und gegen einen Wechsel zu einer Mannschaft in Hannover entschieden.



Im Tabellenkeller geht es dramatisch eng zu. Wie sehen Sie den weiteren Verlauf des Abstiegskampfes, insbesondere für Teutonia?

Man hat die letzten zwei Spiele gemerkt, was wir durch ein geschlossenes und auch kämpferisches Auftreten erreichen können. Nach einem wichtigen Sieg gegen Etelsen hätten wir jetzt am Wochenende auch beinahe einen Punkt auswärts gegen den Tabellenführer mitgenommen, wenn wir nicht in letzter Minute das 1:2 kassiert hätten. Das zeigt, wozu wir fähig sein können. Wenn wir uns weiter so reinhängen und so geschlossen auftreten, werden wir die Saison positiv beenden.



Was für ein Spiel erwarten Sie gegen Westercelle?

Samstag steht uns ein extrem wichtiges Spiel bevor. Nicht nur, weil unten jeder Punkt zählt, sondern auch, weil wir uns mit einem Sieg von einem punktgleichen Konkurrenten absetzen können. Ich erwarte ein sehr umkämpftes Spiel, bei dem die Einstellung entscheidend ist. Treten wir so auf wie in den letzten Spielen, holen wir zuhause sehr wichtige drei Punkte.