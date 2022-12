Kreisligist Teutonia Uelzen II brennt Feuerwerk ab – 7:0 über FC SG Gartow

Von: Bernd Klingebiel

Torlos trennten sich Union Bevensen (rechts Sven Pracht) und der SV Molzen (Joél Schaate) in einem umkämpften Nachbarschaftsderby. © Michael Klingebiel

Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland brannte die Uelzener Teutonen-Reserve im Kellerduell gegen den FC SG Gartow ein Feuerwerk ab, siegte mit 7:0 Toren und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Uelzen/Landkreis - Torlos endete das Kreisderby zwischen der Union Bevensen und dem SV Molzen, während der TSV Bienenbüttel nach langer 2:1-Führung gegen die FSG Südkreis noch mit 2:5 Toren den Kürzeren zog.



Das eigentlich für Sonnabend (3. Dezember) geplante Duell des TuS Ebstorf gegen Eintracht Lüneburg wurde kurzfristig verlegt. Als Grund führt TuS-Trainer Marius Meyer akuten Personalmangel an: „Wir haben neben unseren Verletzten einige grippeerkrankte Spieler.“ Zudem verzichtet der TuS in der Neuansetzung am kommenden Mittwoch (7. Dezember) auf sein Heimrecht. Angepfiffen wird dann also in Lüneburg um 19.45 Uhr.

TuS Ebstorf – Eintracht Lüneburg verlegt

Info: Die Partie wurde verlegt auf Mittwoch, 7. Dezember (Anpfiff 19.45 Uhr).



SC Lüchow – Ochtmisser SV 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Saucke (40.), 0:2 Banse (74./Foulelfmeter); Rot: Kelschenbach (21./OSV/Tätlichkeit), Strehl (90.+6/SCL/Nachtreten).



Teutonia Uelzen II – FC SG Gartow 7:0 (2:0)

Tore: 1:0 Schulze (16.), 2:0 Flügge (22.), 3:0 Böhm (55.), 4:0 Schwalbe (61.), 5:0 Schedlo (77.), 6:0 Flügge (80.), 7:0 Böhm (86.); Rot: Anton (60./Gartow).



Union Bevensen – SV Molzen 0:0

Tore: Fehlanzeige.



FC Heidetal – TuS Wustrow 5:0 kpfl.

Info: Wustrow sagte die Partie wegen Personalmangel ab, die Punkte gehen kampflos an Heidetal.



SV Lemgow/D. – TSV Gellersen II 3:1 (2:0)

Tore: nicht gemeldet.



TSV Bienenbüttel – FSG Südkreis 2:5 (1:1)

Tore: 1:0 Mattern (2.), 1:1 Müller (42.), 2:1 May (57.), 2:2 N. Ahrens (72.), 2:3 N. Ahrens (75.), 2:4 Müller (78.), 2:5 Müller (83.); Gelb-Rot: (90.+2/TSV); besonderes Vorkommnis: Heidrich verschießt Foulelfmeter (6./TSV).



Lüneburger SV – TSV Adendorf verlegt

Info: Die Partie wurde verlegt auf Sonntag, 26. Februar (Anpfiff 15 Uhr).