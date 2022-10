Molzen schreibt Erfolgsstory fort – 2:0-Sieg in Bienenbüttel

Von: Arek Marud

Molzens Tim Feige vollendet gegen den chancenlosen Bienenbütteler Keeper Kim Wilking zum 2:0. © M. Klingebiel

Sechster Sieg aus den vergangenen neun Spielen. Fußball-Kreisligist SV Molzen bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.

mk Uelzen/Landkreis – Gemischte Bilanz für die Uelzener Mannschaften am 11. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Den dritten Sieg in Folge landete der TuS Ebstorf bereits am Sonnabend in Lüchow (2:1), und der SV Molzen hielt durch einen 2:0-Derbysieg beim gastgebenden TSV Bienenbüttel den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Der Rückstand auf Platz drei beträgt zwei Zähler.

Dagegen verloren Union Bevensen (2:4 gegen den neuen Tabellenzweiten aus Ochtmissen) als auch Teutonia Uelzens Landesligareserve (1:9 gegen den neuen Spitzenreiter FC Heidetal) ihre Heimspiele und verharren in der Abstiegszone.

SC Lüchow – TuS Ebstorf 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Strehl (31.), 1:1 K. Böttcher (65.), 1:2 Penkert (76.).

Teutonia Uelzen II – FC Heidetal 1:9 (1:3)

Tore: 0:1 Wischmann (2.), 1:1 Flügge (24.), 1:2 J. Horn (29.), 1:3 D. Horn (38./Elfmeter), 1:4 J. Horn (49.), 1:5 J. Horn (53.), 1:6 Wischmann (61.), 1:7 Held (68.), 1:8 D. Horn (85./Elfmeter), 1:9 J. Horn (86.).

Union Bevensen – Ochtmisser SV 2:4 (2:1)

Tore: 1:0 Pipereit (7.), 1:1 Steinwedel (9.), 2:1 Borlan (44.), 2:2 Steinwedel (49.), 2:3 Alkhalil (53.), 2:4 Lichtenberger (78.).

FC SG Gartow – Eintr. Lüneburg 1:4 (0:3)

Tore: 0:1 Edler (10.), 0:2 Pritschau (23.), 0:3 Pritschau (39.), 0:4 Wirtz (52.), 1:4 A. Pewsdorf (76.).

TSV Adendorf – SV Lemgow/D. 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Fröhlich (64.), 0:2 Thunecke (71.), 1:2 N. Breese (89./Elfmeter).

TSV Bienenbüttel – SV Molzen 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Rossa (9./Eigentor), 0:2 Feige (15.).

FSG Südkreis – TSV Gellersen II 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 N. Ahrens (72.), 2:0 Behn (75.), 3:0 Riek (76.).

TuS Wustrow – Lüneburger SV 2:4 (1:2)

Tore: 1:0 S. Trittel (14.), 1:1 Admin Pepic (35.), 1:2 Switala (40.), 1:3 Sönmez (52.), 1:4 Admin Pepic (61.), 2:4 S. Trittel (89.).

Von Michael Klingebiel