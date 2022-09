4:0! Teutonia Uelzen feiert ersten Saisonsieg gegen Uphusen

Von: Aron Sonderkamp

Der herausragende Philipp Hatt (rechts) steuerte beim 4:0-Erfolg der Teutonen gegen Uphusen neben seinem Führungstor zum 1:0 vom Elfmeterpunkt auch noch drei Vorlagen bei. © Bernd Klingebiel

Mit einem 4:0-Auswärtssieg gegen den TB Uphusen sicherte sich der Fußball-Landesligist SV Teutonia Uelzen mit einer starken Leistung den ersten Dreier der Saison.

Uphusen/Uelzen - Durchpusten im blau-gelben Lager. Der SV Teutonia Uelzen sicherte sich am gestrigen Sonntag den ersten Sieg in dieser Saison der Fußball-Landesliga – und wie. Mit einem satten 4:0 und einer bärenstarken Leistung gewannen die Teutonen beim TB Uphusen. Damit steht die Elf von Trainer Achim Otte jetzt bei fünf Zählern und klettert in der Tabelle von Platz 16 auf 13 und ist damit vorerst nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Auch der Coach war vollauf begeistert: „Wir haben über das ganze Spiel einen Oberliga-Absteiger an die Wand gespielt. Das war heute über 90 Minuten phänomenal gespielt. Da fehlen mir fast die Worte.“