Teutonia Uelzen empfängt Uphusens neue Zaubertruppe

Vollen Einsatz braucht es von David Böhm (Zweiter von rechts) und den Teutonen gegen einen personell stark verbesserten TB Uphusen.

Auf dem Papier ein Kellerduell. Doch auf Teutonia Uelzen wartet ein hochgerüsteter Gegner. Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist TB Uphusen hat sich im Winter mit namhaften Spielern verstärkt.

Uelzen – Die Erinnerungen an den September vergangenen Jahres rufen noch warme Gefühle hervor. Da besiegte der Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen den TB Uphusen mit einem deutlichen 4:0. Das Rückspiel am morgigen Sonnabend (16 Uhr) steht im Uelzener Sportpark jedoch unter einem anderen Stern – auch weil der Gegner mit einem neuen Gesicht anreist.

Gleich fünfmal schlug der Tabellen-14. im Winter auf dem Transfermarkt zu. Dennis Janssen (313 Partien in der Landesliga oder höher), Landry Imboula (ein Regionalliga-Spiel für Schwarz-Weiß Rehden) und Benjamin Ciosanski (17 U19-Bundesliga-Einsätze für den VfB Oldenburg) kickten bereits zu Oberliga-Zeiten für Uphusen und sind nun zurück. Zudem verstärken Ferhat Tavan und Dragan Millé (232 Spiele in der Landesliga oder höher) den Turnerbund. Letztgenannter traf gleich in seinem ersten Einsatz. So ist auch Achim Otte, Trainer der Teutonen, sicher: „Das ist eine andere Truppe als im Hinspiel. Sie haben enorm Qualität dazubekommen und haben das gleich nachdrücklich unter Beweis gestellt. Da sieht man, welche Qualität da drin steckt.“



Damit spielt er auf Uphusens 1:2 gegen Harsefeld (3.) an, wo es bis zur 76. Minute 1:1 stand und den 4:1-Erfolg gegen Gellersen. Zudem sei das eigene 4:0 gegen den morgigen Gast zu hoch ausgefallen, wie Otte betont.



Alles andere als eine leichte Aufgabe, die da auf die Teutonen zukommt. Wichtig sei vor allem, die „hinzugewonnene defensive Stabilität“, die man bereits gegen Treubund Lüneburg (0:0), Neetze (1:0) und Hagen/Uthlede (0:1) gezeigt habe, gegen Uphusen auf den Platz zu bringen. „Sie haben mit Dragan Millé einen guten Stürmer dazugewonnen. Auch Hugo Magouhi hat schon ein paar Hütten gemacht (zwölf Tore, Anm. d. Red.). Sie haben eine sehr beachtenswerte Offensive, auch wenn es die Zahlen nicht so beweisen“, erkennt Otte und erklärt weiter: „Das ist kein potenzieller Abstiegskandidat, mit dem, was sie auf die Platte zaubern.“



Die eigene Marschroute ist also klar: „Wir müssen uns auf uns besinnen, auf die mannschaftliche Geschlossenheit und die Kompaktheit. Wir brauchen Zielstrebigkeit in jeder Aktion und auch im Spiel nach vorne.“ Im Gegensatz zu den Vorwochen habe man auch personell wieder mehr Möglichkeiten. Die Spielabsage gegen Hambergen in der Vorwoche kam zugute. Sie wird am Ostersonnabend, 8. April, um 16 Uhr nachgeholt.



Otte setzt nach guten Trainingseinheiten unter der Woche vor allem auf eins: „Wir haben zwischenzeitlich Dinge probiert, die nicht geklappt haben. Wir müssen vielleicht auch mal ein oder zwei Schritte zurückgehen. Wir müssen unser eigenes Spiel wiederfinden und die tolle Geschlossenheit, die die Mannschaft an den Tag legen kann, auf den Platz bringen.“