Teutonia Uelzen bindet US-Student Alessandro Otte ein und verabschiedet Stephan Blödorn

Von: Bernd Klingebiel

Alessandro Otte im Trikot der Le Moyne Dolphins. Mit Teutonia Uelzen beschreitet er in der Trainingsarbeit einen innovativen Weg. In Fernarbeit aus den USA durch- und beleuchtet er als Assistent Spieler, Spiele und Gegner. © Privat

Co-Trainer remote bei Teutonia Uelzen! Der Fußball-Landesligist bindet Alessandro Otte in die Übungs- und Analysearbeit ein und setzt dem geflügelten Wort des Laptop-Trainers noch einen drauf.

Uelzen/Syracuse – Der Clou: Der 25-jährige Ex-Viertligaprofi ist in den USA mit einem Fußball-Vollstipendium am Le Moyne College in Syracuse (Bundesstaat New York) mit dem Zielabschluss „Master of Business Administration“ in Business Analytics eingeschrieben. Er coacht die Uelzener quasi quer hinweg über den Atlantik.

Der jüngere Sohn von Teutonia-Chefcoach Achim Otte und gelernte Innenverteidiger kickt für die Le Moyne Dolphins. Er war in Deutschland zuletzt beim Lüneburger SK Hansa in der Regionalliga Nord aktiv, auch beim SC Verl und einige Jahre für Nachwuchsmannschaften des FC St. Pauli in der Junioren-Bundesliga.



Teutonia Uelzen: „Setzen auf innovative Trainingsmethoden“

„Wir gehen in der Zusammenarbeit mit Alessandro in Absprache mit dem Trainerteam hier bewusst einen neuen Weg, setzen auf innovative Trainingsmethoden und wollen die Spieler so noch besser weiterentwickeln“, erklärt Teutonia-Sprecher Dennis Flügge.



Der Amerika-Student und Homeoffice-Coach Alessandro Otte kann seine Kompetenzen nur virtuell in die Arbeit auf dem Übungsgelände im Sportpark einbringen. Die „Aufgaben als Co-Trainer sind aber viel umfangreicher“, weiß Achim Otte.



Der Chefcoach: „Alessandro wird unsere Spiele und die der Gegner analysieren und entsprechende Ableitungen für uns treffen. Diese Inhalte wird er in die Trainingsarbeit und Spielvorbereitung einbringen, in dem er entsprechende Einheiten vorbereitet. So werde ich für mich und für das Team sehr wichtige Unterstützung erfahren, die wir als Team dann auf den Platz bringen werden.“ Bereits in dieser Saison habe er Teutonia erfolgreich unterstützt. Alessandro Otte nutzt die Analysen zudem für Feedbacks an die Spieler.



Stephan Blödorn verlässt Teutonia Uelzen am Saisonende

Teutonia fängt damit den Weggang des spielenden Co-Trainers Stephan Blödorn auf. Der 32-Jährige verlässt Uelzen. Vereinssprecher und 2. Vorsitzender Dennis Flügge: „Wir sind froh, dass wir mit Alessandro einen sehr ehrgeizigen, fachkundigen und mit der Mannschaft bestens vertrauten Nachfolger gefunden haben.“



Stephan Blödorn (links) nimmt Abschied von Teutonia. Der Abwehrchef und Co-Trainer muss im letzten Heimspiel wegen einer Rotsperre jedoch zusehen. © Bernd Klingebiel

Der Abwehrchef sollte mit der Partie am Sonntag (21. Mai) gegen den FC Hagen/Uthlede sein letztes Heimspiel im blau-gelben Dress bestreiten. Er sah an Himmelfahrt im Nachholspiel gegen Cuxhaven (3:3), das Teutonia endgültig den Klassenerhalt bescherte, jedoch die Rote Karte und ist gesperrt. Blödorn: „Ich höre aus privaten und familiären Gründen auf. Wir erwarten unser zweites Kind und werden im Sommer nach Oldenburg umziehen.“ Teutonia will zeitnah eine Neuverpflichtung für die Defensive bekannt geben.

Trainer Achim Otte: Blödorns Abschied ist „äußerst bedauerlich“

Blödorn lief schon in der Jugend für Teutonia auf, dann für die Herren. Später formte er gemeinsam mit Till Marks als Spielertrainer den damaligen Landesligisten SV Emmendorf zwischenzeitlich zu Uelzens Fußball-Nr. 1. Nach einer Pause kehrte er vor zwei Jahren zu Teutonia zurück.



Blödorn zeigt sich „sehr froh über diese letzte Saison als Spieler, in der ich – anders als ursprünglich geplant – sehr viel auf dem Platz gestanden habe.“ Es sei ein „ein sehr intensives und lehrreiches Jahr gewesen, auf und neben dem Platz und auch privat.“ Mit dem Klassenerhalt gehöre die ablaufende Spielzeit „für mich zu einer der drei erfolgreichsten Saisons bei Teutonia“. Blödorn: „Was die Mannschaft und das Team um das Team geleistet haben, ist großartig!“



Achim Otte bezeichnet Blödorns Weggang als „äußerst bedauerlich“. In seiner Doppelfunktion als erfahrener Spieler und Co-Trainer sei er „ein wichtiger Bestandteil in dem Neuaufbau und der Neuausrichtung“ Otte: „Ihm gilt mein und unser Dank, dass er ein enorm intensives Jahr in verantwortungsvoller Position erfolgreich mit gestaltet hat. All das neben seinen umfangreichen familiären und beruflichen Verpflichtungen.“ Otte möchte „hin und wieder“ auf Blödorns Kompetenzen zurückgreifen, um seinen Blick auf Inhalte und Gegner in unsere Überlegungen einzubeziehen“.



Der Abschied fällt auch Flügge schwer: „Wir verlieren einen sehr guten Spieler und Co-Trainer und vor allem einen ganz feinen Menschen und Teutonen. Stephan war immer da, als wir ihn gebraucht haben, und hat viel für den Verein geleistet.“

Im Interview mit der AZ erklärt Alessandro Otte, weshalb er sich als Co-Trainer für Teutonia Uelzen engagiert und wie die Zusammenarbeit aus den USA funktionieren soll.

AZ-Interview: Drei Fragen an Alessandro Otte

Herr Otte, warum Teutonia Uelzen?

Alessandro Otte: Die Beziehung zu Teutonia lässt ziemlich einfach erklären: Mein Vater ist der Cheftrainer. Außerdem durfte ich mich vergangene Saison in der Vorbereitung bei ihnen fit halten, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Da sind mir die Jungs ziemlich ans Herz gewachsen, und daher habe ich nicht zweimal überlegt, als mein Vater mit der Idee an mich herangetreten ist. Zudem spielen auch Freunde von mir bei Teutonia, wodurch auch ein gewisser Draht zum Team bestand.



Warum diese Aufgabe?

Ich empfinde sie als ziemlich spannend und freue mich sehr, meine ersten Schritte im Trainergeschäft zu machen – auch wenn diese Aufgabe vielen wahrscheinlich sehr ungewöhnlich vorkommen mag. Ich hatte immer den Plan, irgendwann mal ins Trainergeschäft einzusteigen, wollte ursprünglich nach meinem Master als spielender Co-Trainer irgendwo einsteigen und die ersten Schritte aber auch immer bei meinem Vater machen. Ich hatte viele Trainer in meiner aktiven Laufbahn als Fußballer, und ich muss ehrlich sagen: Mein Vater war einer der fachlich besten Trainer, die ich hatte. Seine größte Stärke ist für mich seine Menschlichkeit und der Umgang mit der Mannschaft. Das bekommt man außen nicht immer so mit, aber meinem Vater ist das brutal wichtig, und davon kann man viel lernen, wie ich finde. Das ist für mich ausschlaggebend, nicht die reine Tatsache, dass es mein Vater ist.



Wie werden Sie diese Aufgabe aus den USA bewältigen?

Das Gute ist, dass wir bereits in der Vorbereitung einen Vorlauf hatten. Da mein Vater zu einem Zeitpunkt der Vorbereitung in Quarantäne war und Teutonia ein Testspiel hatte, das aufgezeichnet wurde, haben wir dieses gemeinsam analysiert und danach über Videotelefonie besprochen. So ähnlich wird es dann auch ablaufen. Dadurch, dass die meisten Spiele mittlerweile online zugängig sind, kann ich diese anschauen, analysieren, zusammenschneiden und einen Bericht für das Trainerteam für das Training vorbereiten, sodass es sich auf die Arbeit auf den Platz fokussieren kann. Ich übernehme alles, was an Arbeit außerhalb des Platzes ansteht. So kann ich eine Menge über die Spiel- und Trainingsvorbereitung lernen. Dadurch, dass die Kommunikationsmittel heutzutage soweit fortgeschritten sind, kann und werde ich auch Analysen für einzelne Spieler anfertigen und diese mit ihnen besprechen. So können wir einen noch größeren Fokus auf die individuelle Weiterentwicklung der Spieler legen.