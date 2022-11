3:1 - Teutonia Uelzen setzt sich von der Abstiegszone ab

Von: Bernd Klingebiel

Obenauf: Teutonias Stephan Blödorn (links) gewinnt ein Kopfballduell gegen den Hedendorfer Jerome Kröger. In der Mitte beobachtet Torschütze Nils Brüggemann die Szene. © Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen hat zum Ende der Hinrunde in der Fußball-Landesliga mit einem Sieg gegen die VSV Hedendorf/Neukloster Big Points eingefahren. Beim 3:1 (1:1) überragte der dreifache Torschütze Nils Brüggemann.

Uelzen - Mit dem Sieg bauten die Blau-Gelben ihren Vorsprung auf den MTV Treubund Lüneburg auf dem obersten Abstiegsplatz auf vier Zähler aus, der ihr nächster Gast im Sportpark sein wird. Zusätzlich haben die Uelzener noch das Nachholspiel in Hagen in der Hinterhand.

Die Platzherren gerieten bereits nach 33 Sekunden in Rückstand, den sie aber insgesamt gut wegsteckten. Nach einer Umstellung zur Pause bekamen die Uelzener auch die stets gefährlichen langen Bälle der VSV besser in den Griff und verdienten sich den Sieg. Trainer Achim Otte: „Die Mannschaft hat auch nach dem schnellen Rückstand an sich geglaubt.“