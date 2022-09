Teutonia-Trainer Achim Otte: „Wir haben nichts gemacht in der ersten Halbzeit“

Von: Aron Sonderkamp

Auf und davon: Teutonias Felix Lüdemann (links) drehte in der zweiten Hälfte auf und rennt hier Lindwedels Fynn Abeling weg. © Aron Sonderkamp

Wechselbad der Gefühle im Sportpark. Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen trennte sich gestern mit 3:3 (nach 0:2 zur Pause) vom SV Lindwedel-Hope.

Uelzen – Teutonia-Trainer Achim Otte sah dabei eine erste Hälfte zum Vergessen: „Wir haben nichts gemacht in der ersten Halbzeit. Wir haben das schnelle, geradlinige Umschaltspiel nicht angenommen. Der Gegner war deutlich stärker.“ Dann wachten die Hausherren auf, ergriffen die Initiative und nahmen die Zweikämpfe an, stellten binnen zehn Minuten durch einen Doppelpack von Philipp Hatt auf 2:2 und gingen durch einen Treffer von Felix Lüdemann sogar noch in Führung. Der SV glich kurz vor Schluss allerdings doch noch aus.