(Unbe-)Hagen: Teutonia startet nach unbefriedigender Vorbereitung

Von: Bernd Klingebiel

Nach nur vier Monaten hat Kevin Kämpfer (rechts) das Team wieder verlassen und sich dem Bezirksligisten SV Ilmenau angeschlossen. © Klingebiel, Bernd

Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen startet am Sonntag mit vielen Problemen aus der Winterpause. In einer Nachholpartie geht es zum FC Hagen/Uthlede.

Uelzen/Hagen – Die Voraussetzungen sind echt ungünstig, das muss man so sagen. Teutonia Uelzen startet am Sonntag mit vielen Problemen aus der Winterpause. Sie tritt zum Nachholspiel der Fußball-Landesliga beim FC Hagen/Uthlede an – falls das nach dem Starkregen der letzten Tage überhaupt ausgetragen werden kann.

Die Vorbereitung litt ebenso unter widrigen äußeren Bedingungen wie unter großen personellen Problemen: Dauerausfälle (Matthias Suchan, Mehmet Tarhan), Fehlzeiten wegen Blessuren und Erkrankungen, Arbeit und Studium sind die Gründe. Testspiele mussten die Blau-Gelben meist absagen, sodass einzig das 7:3 gegen Hermannsburg blieb. Und selbst diese Partie ließ Trainer Achim Otte lieber zu zehnt beenden, als noch irgendeine blöde Verletzung zu riskieren. Selbst das Training leidet, weil es sich nie voll ausreizen lasse. Otte: „Die, die da sind, machen das sehr gut.“



In Hagen im Bremischen geht es für den Coach zunächst darum, überhaupt eine spielfähige Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und zudem Optionen zu haben, um sinnvoll reagieren zu können. Der Kader ließe sich zwar mit Akteuren aus der Reserve auffüllen, doch der Kreisligist startete erst am letzten Dienstag mit dem Training. Und Otte weiß: „Es geht um die Gesundheit der Spieler. Ich gehöre da zu den Kollegen, die vorsichtiger sind. Das ist ja auch im Interesse der Jungs.“





Kevin Kämpfer hat Teutonia verlassen

Für alle, die sich nicht mehr richtig erinnern können: Der FCH-Sportplatz an der Blumenstraße in Hagen ist tröstlicherweise ein gutes Pflaster für die Teutonen. Sie verloren bei dem ehemaligen Oberligisten und letztjährigen Absteiger keines ihrer insgesamt vier Punktspiele – zwei 2:1-Siegen folgten zwei Unentschieden. Das letzte Mitte September 2017 mit 3:3 nach Rot gegen Keeper Ken Venancio (21.), Rückstand und Toren von Tom Wilhelms (2) und Philipp Hatt. Otte hat diese Gastfreundschaft bisher nicht genießen dürfen: „Ich war da noch nie.“



Den Rest der Saison wird Teutonia ohne Kevin Kämpfer absolvieren. Der erst Ende August gemeinsam mit David Böhm vom Vastorfer SK als Vertragsamateur verpflichtete Mittelfeldspieler hat sich dem Bezirksligisten SV Ilmenau angeschlossen. Kämpfer stand in den 18 Punktspielen zehn Mal in der Startformation und wurde dreimal eingewechselt. Ein Tor glückte dem 20-Jährigen nicht.



„Das trifft uns schon“, bedauert Otte den überraschenden Wechsel. Kämpfer habe „auf dem Platz für das Team eingestanden“, sei „immer beim Training gewesen“ und mit jener Voll-Bock-Mentalität ausgestattet, die Otte so sehr schätzt. Winterneuzugang Artur Schmidt (vom TuS Bodenteich) sei aus demselben Holz geschnitzt, sagt der Coach. Der 23-Jährige musste sich jedoch einem kleineren operativen Eingriff unterziehen und könne erst Anfang/Mitte nächster Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Schmidt ist keine Option fürs Hagen-Spiel.

Immerhin: Der Verein vermeldet einen zweiten Wintertransfer! Nach Rückkehrer Artur Schmidt (vom TuS Bodenteich) hat der Fußball-Landesligist Maximilian Hüster (22) vorgestellt. Der Torhüter hat seinen Vertrag beim Regionalligaabsteiger Lüneburger SK zum Ende des letzten Jahres auf eigenen Wunsch vorzeitig aufgelöst.

Marvin Drewes drängt in die Startelf

Die aber stellt Innenverteidiger Marvin Drewes dar, der nach dreimonatiger Verletzungspause wegen eines Museleinrisses beim Testspiel gegen Hermannsburg ein erstaunliches Comeback hingelegt habe. Otte: „Er ist ein Kandidat für die erste Elf.“