Teutonia-Spiele abgesagt

Fußball: Erste Absagen / Auch SC Uelzen hat spielfrei

+ © de la Porte Teutonia Uelzen II (Jan-Luca Riechers) hat bereits am Freitag ihr Heimspiel gegen den SV Küsten abgesagt. © de la Porte

am Uelzen/Landkreis. Die beiden Mannschaften von Teutonia Uelzen machen den Anfang. Bereits am Freitag wurde die Landesliga-Partie zwischen dem SV Ahlerstedt und den Blau-Gelben abgesagt. Einige Stunden später folgte Ausfall Nummer zwei. Denn auch Teutonia II sagte ihr Heimspiel gegen den SV Küsten in der Bezirksliga ab.