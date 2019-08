Teutonia im Pokalschießen raus

Lüneburg ­- Teutonia Uelzen ist im Achtelfinale des Bezirkspokals nur hauchdünn am Liga-Titelaspiranten MTV Treubund Lüneburg gescheitert. Der Fußball-Landesligist musste sich auswärts erst im Elfmeterschießen mit 5:6 geschlagen geben.

Die Teutonen waren durch Eugen Krasnikov früh in Führung gegangen (7.), lagen dann mit 1:3 zurück und glichen durch Philipp Hatt (78.) und erneut Krasnikov per Strafstoß (84.) zum 3:3 aus. Doch im Elfmeterschießen scheiterten Krasnikov und Philipp Klötzing am MTV-Keeper. Malte Bertram schoss drüber. Bei Lüneburg verfehlte nur ein Spieler das Tor. Mehr zum Spiel lesen Sie in der Montagsausgabe der AZ.