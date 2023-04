Teutonia holt mit Henrik Hohls zweiten Neuzugang

Von: Aron Sonderkamp

Nächster Sommertransfer: Henrik Hohls (rechts, neben Achim Otte) kommt von der U18 der JSG Ilmenautal. © Andre Kobus

Der Fußball-Landesligist arbeitet munter weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Mit Henrik Hohls ist nun der zweite Sommer-Transfer eingetütet.

Uelzen – Frühzeitig plant es sich am besten. Nachdem der Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen bereits vor rund zwei Wochen mit Lenni-Kay Winderlich seinen ersten Sommer-Neuzugang präsentierte, folgt nun schon der zweite. Henrik Hohls wird die Teutonen zur kommenden Saison verstärken.

Derzeit kickt Hohls noch für den U18-Landesligisten JSG Ilmenautal und führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Ein Faktor, der Teutonia-Trainer Achim Otte gleich zusagte: „Er ist ein Typ, der in die Truppe passt und jetzt schon Verantwortung übernimmt.“ Auch bei seinen ersten Probeeinheiten im Sportpark überzeugte der Defensiv-Mann: „Er hat gleich gezeigt, dass er das Tempo gehen kann. Er hat eine gute Mentalität und ist gewillt, an sich zu arbeiten“, freut sich Otte auf seinen Neuzugang. Zudem sei dem Teutonen-Frontmann wichtig, dass die Spieler aus dem näheren Umfeld stammen: „Ich möchte Spieler aus der Region für die Region haben.“



Hohls passt da genau ins Profil: „Ich will Spieler weiterentwickeln. Dazu ist es wichtig, dass die Jungs miteinander funktionieren. Da hat er beim Training schon gute Dinge gezeigt. Er hat Bock und ist ambitioniert.“ Zudem wohnt der 17-Jährige in Lehmke und besucht die 12. Jahrgangsstufe des Herzog-Ernst-Gymnasiums in Uelzen. Sein Bruder Moritz Hohls wechselt im Sommer zum Bezirksligisten SV Holdenstedt (siehe nächste Seite).



Mit Hohls Eigenschaften würde Otte sogar eine frühzeitige Starter-Rolle für Hohls in der neuen Saison nicht ausschließen. „An Silas Rathay, Armaan Dokhani oder Felix Lüdemann sieht man, was junge Spieler leisten können. Es kommt immer drauf an, wer wie die Vorbereitung absolviert. Also schließe ich absolut nichts aus“, erklärt der Uelzener Coach.