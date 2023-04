Ilmenau-Stürmer Winderlich ist Teutonias erster Neuzugang für die Saison 23/24

Fußball - Landesliga

+ © Kobus Trainer Achim Otte präsentiert mit Lenni-Kay Winderlich (rechts) den ersten Neuzugang für die nächste Saison. © Kobus

Der erste Neuzugang für die Saison 2023/24 ist in trockenen Tüchern: Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen hat die Verpflichtung von Lenni-Kay Winderlich bekannt gegeben.

Uelzen - Der in Grünhagen bei Bienenbüttel lebende Offensivspieler kommt vom Bezirksligisten SV Ilmenau, zu dem er im Sommer 2021 aus der U19 des MTV Treubund Lüneburg wechselte. In der laufenden Saison hat Winderlich für die abstiegsbedrohten Melbecker sechs Treffer erzielt und ist damit zweitbester SVI-Schütze hinter dem Ex-Teutonen Lukas Hertting (10). Teutonia-Trainer Achim Otte hat Winderlichs Namen bereits seit seinen Bezirksliga-Duellen als Emmendorfer Coach gegen den SVI im Notizbuch. Bei ersten Probeeinheiten im Uelzener Sportpark habe der 20-Jährige die positiven Eindrücke bestätigt.

