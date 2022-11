Teutonias coole Antwort in Elstorf: Zwei Treffer in der Nachspielzeit

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Leon Barinowski (rechts) erzielte zwei Treffer bei Teutonias 5:2-Sieg in Elstorf. © Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen hat ihre gute Verfassung der letzten Wochen bestätigt. Am Sonntag fuhr der Fußball-Landesligist beim 5:2 (1:1) in Elstorf seinen bereits dritten Auswärtssieg dieser Saison ein. Die Blau-Gelben verbesserten sich auf Rang neun.

Elstorf/Uelzen - Trainer Achim Otte sah in dem ersten Pflichtspielduell zwischen diesen beiden Teams überhaupt einen verdienten Sieg seiner Mannschaft: „Unsere Gewinner waren Geschlossenheit, Ordnung und große Disziplin.“ In einer turbulenten Schlussphase verkürzten die Platzherren in der 89. Minute auf 2:3 und warfen alles nach vorn. Teutonia konterte erfolgreich, baute ihren Vorsprung durch zwei Treffer in der Nachspielzeit auf 5:2 aus. Als zweifacher Torschütze zeichnete sich Leon Barinowski aus. Die weiteren Treffer für die Uelzener erzielten Felix Lüdemann, Johannes Barisch und der eingewechselte Nils Brüggemann.