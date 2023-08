Teutonia erwartet Ahlerstedt – der Druck im Abstiegskampf steigt

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Jubeln die Teutonen gegen Ahlerstedt/Ottendorf über ihren ersten Saisonsieg? © Klingebiel, Bernd

Der Druck steigt. Nach drei Runden ist Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen sieglos und eine Befürchtung bestätigt: Das neuformierte, verjüngte und teils unerfahrene Team konnte nicht auf Knopfdruck durchgängige Landesliga-Tauglichkeit nachweisen.

„Die Jungs belohnen sich nicht“, bedauert Coach Achim Otte. Statt Führungen in zumeist starken ersten Halbzeiten auszubauen, setzt es hinten heraus die entscheidenden Tiefschläge – die Besetzung der Bank lässt dem Coach dabei in der Regel nur wenig Möglichkeiten, taktisch erforderliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Ausbeute deshalb: Ein Punkt aus drei Meisterschaftsspielen.



Das verwundert aber nicht wirklich. „Wir haben uns der Situation gestellt und haben eine Mannschaft mit Entwicklungspotenzial“, erklärt Otte. Bis zur absoluten Landesligareife hat das Team noch einen Weg vor sich. Und nur wenig Zeit.



Im Heimspiel am Sonnabend, 26. August (16 Uhr, Sportpark), gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf trifft Teutonia in ihrer angespannten Lage auf das nächste mutmaßliche Großkaliber der Liga. Bei einer weiteren Niederlage dürfte der direkte Kontakt zum Tabellenmittelfeld vorerst abreißen. Die Uelzener würden sich bis zum Start ihres erhofften Klassenerhalt-Wunders in der breiten Sechs-Ränge-Abstiegszone einrichten müssen. Otte: „Die ganz, ganz wichtigen Wochen für uns kommen noch.“ Die Phase bis zu diesen Duellen gegen die Abstiegskonkurrenten will der Coach nutzen, um die nächsten Entwicklungsschritte mit der Mannschaft zu gehen, die Spielausrichtung zu trimmen, sich konstanter, gefestigter, noch flexibler und breiter aufzustellen. „Wir sind längst über gute Ansätze hinausgekommen“, moderiert Otte. So sieht er selbst gegen Ahlerstedt Möglichkeiten, aus der augenblicklichen Situation Vorteile zu ziehen – wenn die Mannschaft geschlossen ihre Mentalität aus dem Training über 90 Minuten ins Spiel überträgt. Otte jedenfalls lobt, „was die Jungs aus sich herausholen. Sie geben ein tolles Bild ab, liegen mir am Herzen.“

Nach dem Oberligaabstieg stolperte Ahlerstedt unter dem neuen Trainer Dennis Mandel mit einem 1:1 gegen Neuling MTV Soltau in die Saison, kassierte eine 0:2-Pleite gegen Hagen und feierte beim 2:0 gegen Aufsteiger Cuxhaven den ersten Sieg. Otte: „Ahlerstedt ist jetzt auf dem Weg.“ Tempo, Ballsicherheit und Flexibilität prägen das Spiel der Gäste.