Teutonia enttäuscht, Emmendorf übezeugt

Uelzen/Emmendorf/Lüneburg - von Bernd Klingebiel. Riesenenttäuschung für Teutonia Uelzen, Jubel beim SV Emmendorf. Der Uelzener Fußball-Landesligist verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel II mit 0:2, Ligarivale Emmendorf feierte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einen Treffers von Sönke Elbers einen 1:0-Sieg im Heidederby bei der SV Eintracht Lüneburg

Teutonia Uelzen - SV Drochtersen/Assel II 0:2 (0:0)

Drei Mal in Folge hatte Teutonia gegen die Regionalliga-Reserve aus Drochtersen keinen Gegentreffer kassiert, am Sonntag dann gleich zwei. Über weite Phasen bestimmten die Uelzener das Geschehen. Trainer Frank Heine: "Uns fehlte das Tempo, wir waren nicht zwingend genug, um das Abwehrbollwerk der Gäste einzureißen."

• Tore: 0:1 Junge (56.), 0:2 Hatecke (90.+5/FE).

• Gelb-Rot: Lünstedt (68./Drochtersen).

Eintracht Lüneburg - SV Emmendorf 0:1 (0:1)

Erster Auswärtssieg der Saison und der zweite Erfolg am Stück für Co-Trainer Felix Lüring, der den urlaubenden Danny Torben Kühn letztmals gemeinsam mit Thomas Kellmer und Jürgen Oldag an der Seitenlinie vertrat. Lüring: "Wir hatten die klareren Torchancen und haben verdient gewonnen." Eine überragende Partie lieferte einmal mehr Jeremy Fritz ab, der überall auf dem Platz zu finden war und sich "voll in den Mannschaftsdienst stellte", sagte Lüring.

• Tor: 0:1 Elbers (2.).

