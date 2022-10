Teutonia ehrt Platzwart: „Größten Rasen Uelzens gepflegt“

Von: Arek Marud

Teilen

Auch der Heide-Wendland-Kreis gratulierte dem SV Emmendorf nachträglich anlässlich des 100-jährigen Jubiläums (von links): 2. SVE-Vorsitzender und Spieler Benjamin Silbermann, Bürgermeister Uwe Silbermann, HWK-Vorsitzender Hartmut Jäkel und SVE-Vorsitzender Thomas Kellmer. © Sabine Silbermann

Teutonia Uelzen ehrt seinen langjährigen Platzwart. Und der SV Emmendorf wird für sein Jubiläum und Fair Play geehrt.



Uelzen/Landkreis – Das Fußballwochenende stand im Zeichen dreier bedeutsamer Auszeichnungen – und der AZ-Nachschuss nimmt die Steilvorlage auf.

Ostedt in Feierlaune



Der SV Ostedt kommt aus dem Feiern kaum heraus. Am Sonntag gab’s den achten Saisonsieg beim 10:0 gegen Gusborn. Vielleicht liegt es ja am SVO-Teamgeist, wie der vorletzte Spieltag gezeigt hatte. Vor dem Spiel beim TSV Groß Hesebeck/R. hatte zunächst Olaf Bode für staunende Blicke gesorgt. Der Trainer fuhr am Ostedter Sportplatz mit einem angekuppelten Wohnwagen vor. Wie sich herausstellen sollte, waren es nicht die Vorboten des Ostedter Schlafwagenfußballs. Denn das Team feierte erst ein 8:0-Schützenfest und später im Landgasthof Grützmacher Oktoberfest, für das sich Bode gemeinsam mit seiner Frau einen eigenen Schlafplatz organisiert hatte.



Vor der Party ging es mit 40 Personen zum Auswärtsspiel nach Hesebeck per gemietetem Bus. Organisation und Planung hatte Co-Kapitän Josua Clasen übernommen. Weitere Fans plus die 2. Herren waren nachgereist. „Es ist der absolute Wahnsinn, was die Anhänger von Ostedt auf die Beine stellen. Jung und Alt machen den Sportverein zu einer einzigartigen Gemeinschaft“, war Spieler Fabian Bohlmann begeistert.



Zweifache SVE-Ehrung



Doppelte Auszeichnung für den SV Emmendorf. Am Freitagabend wurde der Verein für seine Fair-Play-Künste und das 100-jährige Bestehen geehrt. In der niedersachsenweiten Wertung belegte der Bezirksligist den sechsten Platz unter 991 Mannschaften im VGH-Fairness-Cup 2021/22. Jan Nerlich als Vertriebsleiter der VGH-Regionaldirektion Lüneburg ehrte die I. Herren zugleich für den 1. Platz im Bezirk Lüneburg. Stellvertretend erhielt dafür die U12 des SVE einen 1000 Euro-Gutschein bei einem Fußballartikel-Hersteller.



„Bewerkstelligt habt ihr das, indem ihr 2021/22 nur 25 Gelbe Karten kassiert habt. Normalerweise kommt das bei meinen Grußworten immer gut an, wenn man die Unglücksraben rauspickt, die eine Gelb-Rote oder Rote Karte hinnehmen mussten. Aber da habt ihr eine komplett weiße Weste gewahrt“, staunte und lobte Nerlich.



Die Fair-Play-Ehrung: Emmendorfs U12-Kapitän Nick Hackbarth mit Jan Nerlich (VGH-Vertriebsleiter Regionaldirektion Lüneburg), SVE-Vize-Kapitän Sören Otte und Stephan Brinkmann (VGH-Filiale Bevensen). © Sabine Silbermann

Auch der Heide-Wendland-Kreis gratulierte dem SV Emmendorf nachträglich. Allerdings zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, das die Grün-Schwarzen 2020 begingen. Der HWK-Vorsitzende Hartmut Jäkel überreichte die Ehrengaben des Deutschen Fußball Bundes (DFB) und des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) an den Vorsitzenden Thomas Kellmer und Spieler/2. Vorsitzenden Benjamin Silbermann. Mit dabei war auch der Bürgermeister der Gemeinde Emmendorf, Uwe Silbermann.



Fair-Play-Erfolgsstory Die Fair-Play-Triumphe des SV Emmendorf in Zahlen:

2012/13: 1. Bezirk Lüneburg

2013/14: 2. Niedersachsen

2014/15: 2. Bezirk Lüneburg

2015/16: 3. Bezirk Lüneburg

2016/17: 1. Niedersachsen - als Lohn für den landesweiten Sieg gab es damals ein Trainingslager in der Sportschule in Barsinghausen.



Ehrenmitglied Arndt



Eine weitere Ehrung fand bei Teutonia Uelzen statt. Allerdings nicht für den Verein, sondern vom Verein an seinen langjährigen Platzwart. Der 1. Vorsitzende Karl-Heinz Grosch gratulierte Gerd Arndt vor dem Heimspiel gegen den TSV Etelsen. Die Teutonen ernannten den 84-Jährigen zum Ehrenmitglied. „Er hat den größten Rasen Uelzens gepflegt“, lobte Grosch das nimmermüde Urgestein der Blau-Gelben. Das Dankeschön galt für zwei Jahrzehnte fast täglichen Einsatzes als Platzwart. „Gerd ist eine Institution in der Vereinsgeschichte“, erklärte der 2. Vorsitzende Dennis Flügge.