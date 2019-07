Teutonia: Auftakt mit Sorgen – auch Robert Bruck ist weg

Uelzen – Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen ist in die Saisonvorbereitung gestartet. „Wir müssen die Lage sehr ernst nehmen und haben keine Zeit zu verlieren.

Deshalb haben wir gleich richtig losgelegt“, erklärte Coach Frank Heine, der in der kommenden Spielzeit einen „reinen Überlebenskampf“ für seine Mannschaft befürchtet.

So musste Teutonia mit Robert Bruck einen weiteren Stammspieler noch auf den letzten Drücker ziehen lassen. Der defensive Mittelfeldspieler kehrt demnach zum Heide-Wendland-Ligisten FC Oldenstadt zurück. Heine: „Das ist ein herber Verlust! Ich hoffe, es tut sich für uns noch das Eine oder Andere auf dem Transfermarkt – sowohl in der Breite als auch in der Qualität.“

Bereits am morgigen Mittwoch (19.30 Uhr) testen die Uelzener erstmals beim Bezirksligisten TSV Bardowick, bei dem der Ex-Teutone Roman Razza neuer Trainer ist. Am Freitag steht dann die Vorrunde im Intersport-Ramelow-Cup des SV Holdenstedt auf dem Programm. kl