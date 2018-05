1:5 - Teutonia   im Abstiegskampf schwer angeschlagen

Uelzen - von Bernd Klingebiel. Teutonia Uelzen ist im Abstiegskampf in eine ganz gefährliche Schieflage geraten. Am Sonntag verlor der Fußball-Landesligist sein vorletztes Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe mit 1:5.

Er verdarb sich damit auch noch sein bis dahin positives Torverhältnis und fiel in der Tabelle hinter den mit 6:1 siegreichen TV Meckelfeld zurück. Am Mittwoch (16. Mai) kommt Spitzenreiter FC Hagen/Uthlede in den Sportpark, danach geht es zu den Konkurrenten nach Ahlerstedt und Ottersberg.

Trainer Frank Heine war nach den Gegentoren Nummer 16 bis 20 in den letzten fünf Pflichtspielen entsetzt: "Wir haben es dem Gegner definitiv zu einfach gemacht. Torwart Ken Venancio war unser bester Mann, das sagt alles über diese Partie!"

• Tore: 1:0 Hatt (4.), 1:1, 1:2 Bähr (32., 42.), 1:3, 1:5 Müller (45., 50.), 1:4 da Rocha Nunes (49.).