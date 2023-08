Damen 50 des TC Blau-Weiß Uelzen steigen in die Verbandsliga auf

Tennis

Beim TC Blau-Weiß Uelzen gibt es einen Aufstieg zu feiern.

VON MIKE MATHIS

Uelzen/Bienenbüttel – Fünf Tennismannschaften aus dem Landkreis Uelzen schlagen in dieser Saison überregional auf. Drei von ihnen haben ihre Wettkampfspiele bereits beendet. Dabei gibt es einen Aufstieg zu feiern, zwei Teams konnten den Abstieg nicht verhindern.

Damen 50

Die Damen 50 des TC Blau-Weiß Uelzen haben allen Grund zu feiern: Gleich in ihrer ersten gemeinsamen Saison ist das Team von Mannschaftsführerin Brenda Holzhütter aufgestiegen. Die Uelzenerinnen setzten sich in ihrer Verbandsklassenstaffel durch und steigen in die Verbandsliga auf. Die deutliche 1:5-Niederlage am letzten Spieltag war nicht mehr als ein Schönheitsfehler, denn die Blau-Weißen standen schon vor der Partie als Aufsteiger fest. „Das haben wir ein bisschen gefeiert und freuen uns auf die nächste Saison“, sagt Kapitänin Holzhütter. Ihr Team habe den gesamten Sommer regelmäßig und hart trainiert und sich den Aufstieg erarbeitet.



Diesen widmeten die Damen 50 ihrer verstorbenen Topspielerin und Mannschaftskameradin Gudrun Ruttkowski, die am ersten Spieltag Anfang Mai beim Auftaktsieg gegen TC Wunstorf noch mit auf dem Platz stand. Mitte Juni war Ruttkowski nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.



Herren 70

Für die Herren 70 und die Herren 65 des TC Bienenbüttel geht hingegen eine Liga tiefer auf die Jagd nach Spiel, Satz und Sieg.



Die H70-Mannschaft von Ewald Bense kam in der Nordliga nicht über ein Unentschieden hinaus und tritt in 2024 in der Oberliga an. „Wir versuchen dann aber, Herren 75 zu spielen“, sagt Bense, der mit den Bienenbüttelern gerne schon in diesem Sommer die Altersklasse gewechselt hätte. Der Verband habe das aber nicht erlaubt, weil die Regionalliga Nord bei der Herren 75 komplett besetzt war. „Wir haben teilweise gegen sechs oder sieben Jahre jüngere Spieler gespielt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied“, sagt Bense. Dennoch waren viele Partien knapp und die Ergebnisse am Ende oft deutlicher als der Spielverlauf.



Herren 65

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Herren 65 von Volker Poersch, dessen Team nach einer sieglosen Saison in die Verbandsliga absteigt. Viele Matches wurden im Match-Tiebreak entschieden. Die Mehrzahl dieser oft entscheidenden Spiele ging verloren. Mit etwas mehr Glück wäre der Klassenerhalt möglich gewesen. „Das ist eine selten ausgeglichene Staffel“, hatte Poersch Mitte der Saison noch gesagt. Nachdem die Bienenbütteler das entscheidende Spiel um Klassenerhalt am letzten Spieltag hatten kampflos abgeben müssen, war die Messe gelesen. mm