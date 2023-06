Teilnehmer-Rekord beim 13. Beach Soccer Cup in Natendorf

Von: Arek Marud

Auf sie ist Verlass. Zahlreiche Helfer beim Aufbau eines zweiten Spielfeldes. © Privat

Rekord-Teilnehmerzahl bei den Junioren, ausgebuchte Starterfelder bei den Frauen und Männern. Der am Freitag beginnende, dreitägige 13. Beach Soccer Cup des SV Natendorf boomt

Natendorf – Der allgemeine Abwärtstrend bei Sportveranstaltungen macht um Natendorf einen ganz großen Bogen. Während viele Events unter sinkenden Starter- und Mannschaftszahlen leiden, platzen die Teilnehmerfelder beim 13. Beach Soccer Cup von Freitag bis Sonntag aus allen Nähten.

Bemerkenswert ist vor allem die Resonanz bei den Junioren, die das dreitägige Beach Soccer-Turnier am Freitag (15 bis 20.35 Uhr) eröffnen. „Bei der Jugend haben wir mit 28 Teams so viele wie nie zuvor“, freut sich Matthias Plank, Organisator und Vorsitzender des ausrichtenden SV Natendorf. Ende Mai gab’s kurz vor Anmeldeschluss einen mächtigen Schub mit weiteren zwölf Teams. Planks Vermutung: „Es könnte unter anderem an dem Turnier-Magazin liegen, welches wir in diesem Jahr in einer Auflage von 10 000 Stück herausgebracht, verteilt und ausgelegt haben.“ Die Starterfelder bei den Erwachsenen, die am Sonnabend (10 bis 21 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) spielen, sind ohnehin prall gefüllt und ausgebucht. Bei den Männern sind 30 und bei den Frauen 12 Teams dabei.



Dabei schien sich im Vorjahr eine abgespeckte Version abzuzeichnen. Plank ließ damals offen, ob der Verein es nochmals schaffe, die 13. Auflage „noch zu bewerkstelligen“. Er sagte sogar, sie stehe auf der Kippe und kündigte Änderungen an.



Alles Schnee von gestern im heißen Sand von heute: „Auf der Kippe stand das Turnier nicht wirklich. Es ging nur um die Art und Weise und Größe und ob weiter auf zwei Plätzen gespielt werden kann. Meine nachdenklichen Worte bei der Begrüßung im letzten Jahr hatten sich schon über den Turnierverlauf wieder relativiert“, kann Plank auf neue Kräfte bauen. „Wir konnten uns im gesamten Organisationsteam breiter aufstellen und dadurch neu strukturieren, sodass wir Organisations-Verantwortungen auf viele Schultern verteilen konnten.“ Auch das ist in Zeiten ausbleibender oder immer älter werdender Helfer bei Großevents inzwischen alles andere als selbstverständlich.

So seien einige neue Helfer aus den Reihen und dem Umfeld des SV Natendorf dazu gestoßen. „Auch haben uns Teams aus der Region ihre Unterstützung angeboten.“ Ein Beispiel: Die Frauen von Union Bevensen, Spieler der Teams Römme United, VfL Schlauboecke und der I. Herren des SV Natendorf, die in verschiedenen Teams beim Turnier dabei sind, übernahmen die Verteilung der Magazine in der Samtgemeinde Bevensen/Ebstorf.



Plank und Co. zeigen ohnehin null Turniermüdigkeit. Was die Macher antreibt? „Dass wir mit einem tollen Team über Jahre etwas Einzigartiges geschaffen haben.“ Für Motivation sorge auch die Freude und Dankbarkeit, „die uns von den Teilnehmern entgegengebracht wird und viele Freundschaften, die über die Jahre in Niedersachsen und dem Bundesgebiet entstanden sind“. Eine große Hilfe seien „verlässliche und starke Partner aus der Wirtschaft, die uns jedes Jahr aufs Neue bei der Durchführung unterstützen“, dankt Plank, der nur noch darauf hofft, „dass das Wetter mitspielt“.

Der Zeitplan Freitag 15:00 Uhr Jugendturnier (Gruppenspiele)

19.38 bis 20.35 Finalrunden

Sonnabend Vorrundenspiele Frauen und Männer (10 bis 21 Uhr)

Sonntag 10:00 Uhr Fortsetzung der Vorrunde Männer/Frauen

13:00 Uhr Finalrunde Frauen und Männer

16:45 Uhr Finale Frauen

16:45 Uhr Finale Männer