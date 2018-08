Teilnehmen und Freu(n)de haben

23. Seeparklauf in Bad Bodenteich / Weite Streckenabschnitte führen durch schattige Bereiche

+ Die Laufstrecken führen in weiten Abschnitten durch den schattigen Seepark. Archivfoto: Ahrens

Bad Bodenteich. Der TuS Bodenteich rechnet mit 300 bis 400 Teilnehmern, wegen der endenden Ferien- und Urlaubszeit aber auch mit weiteren Nachmeldungen am Veranstaltungstag: Am morgigen Freitag startet in Bad Bodenteich der 23. Seeparklauf.