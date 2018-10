Teambuilding mit Erlebnisfaktor

mk/cp/am Uelzen/Landkreis. Hanstedts Fans erleben eine aufregende Bus-Auswärtsfahrt, und die Kicker der JSG Suderburg einen aufregenden Nachmittag beim Lüneburger SK. Der TSV Bienenbüttel liefert gleich zwei Anekdoten für den heutigen AZ-Nachschuss.

Denn beim TSV III stehen Papa und Sohn in der Startelf und im Derby zwischen Bienenbüttel II und Groß Hesebeck/Röbbel sind zwei echte „Kilometerfresser“ im Einsatz.

•

Zu einem besonderen Erlebnis wurde die Heimpartie der 3. Herren des TSV Bienenbüttel. Um den dünnen Kader zu komplettieren, wurden Vater Wolfgang und Sohn Lars Witt gemeinsam um Unterstützung gebeten und aufgestellt. Es war das erste Pflichtspiel, in dem beide zusammen um Punkte kämpfen konnten. Vater und Sohn gingen mit viel Herz und Engagement in die Partie. Bei unfairen Attacken gegen Sohn Lars war der Papa zur Stelle, um die Gegner zur Raison zu rufen. Am Ende reichte es trotz hohen Einsatzes nur zu einem unglücklichen 2:3 gegen VfL Lüneburg II, der mit Spielern aus dem Bezirksliga-Kader ausgestattet war. Auch die Bienenbütteler brauchten aufgrund des knappen Kaders Verstärkung, die beiden Witts zählten dazu.

Um die sportliche und personelle Qualität der 2. Herren zu verbessern, wird der TSV zukünftig die beiden Teams der 2. und 3. Herren zusammenlegen. Daher ist ein erneutes Auflaufen von Vater und Sohn Witt nicht ausgeschlossen.

•

Am Sonntagvormittag vereint beim 33. Göhrdelauf des MTV Himbergen, nachmittags Gegner auf dem Fußballplatz – Michael Suhm als Mitglied der Fußballabteilung des TSV Bienenbüttel, und Andreas Fischer (aktiver Fußballer des TSV Groß Hesebeck/Röbbel) blicken auf ein ebenso sportliches wie abwechslungsreiches Wochenende zurück. Beim Volkslauf in Himbergen traten die beiden „Kumpels“ gemeinsam beim 20-km-Lauf an, kurze Zeit später trafen sie sich neben bzw. auf dem Fußballplatz zum Derby der 2. Kreisklasse Nord zwischen dem TSV Bienenbüttel II und dem TSV Groß Hesebeck/Röbbel als Gegner wieder.

Zum strahlenden Sieger avancierte übrigens Andreas Fischer. In Himbergen lief er vor seinem Bienenbütteler Rivalen ins Ziel ein, und auch beim Fußball gewann sein TSV mit 1:0. Fischer setzte dem Ganzen zudem noch die Krone auf: In der 77. Minute erzielte er – mit nunmehr weit mehr als 20 Kilometern in den Beinen – sogar das goldene Siegtor.

•

Der SV Hanstedt machte sich am Sonntag mit Team und Fans in einem gemieteten Bus auf den Weg nach Gorleben zum FC SG Gartow. Die Fahrt wurde jedoch zwischen Uelzen und Oldenstadt für eine halbe Stunde unterbrochen, weil ihnen jemand die Vorfahrt genommen hatte und in die Seite des Busses gefahren war. „Der Fahrer aus Bulgarien verstand keine der von uns angebotenen Sprachen – Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch“, schilderte Hanstedts Christoph Palesch.

In Gorleben erlebten Fans und Mannschaft dann Höhen und Tiefen, lagen zur Pause mit 1:3 hinten. Dann verkürzte Alexander Hamp auf 2:3, und in der 90. Minute machte Keeper Markus Bremer nach einer Ecke tatsächlich das 3:3, und das alles in seinem 200. Pflichtspiel für den SV Hanstedt. Auch schön: Fabian Voigt hat wieder gespielt und absolvierte sein 150. Pflichtspiel für den SVH! Entsprechend ausgelassen war die Stimmung bei der Rückfahrt...

•

In dieser Saison spielen erstmals Kinder der Vereine aus Suderburg, Holdenstedt, Gerdau, Böddenstedt und Hösseringen als JSG in der U12 zusammen. Nachdem die letzte Saison nicht ganz so erfolgreich verlief, sollen die Kinder in diesem Jahr zunächst ihren Teamgeist entwickeln. Und was gibt es da Schöneres, als dem Regionalligisten Lüneburger SK einen Besuch abzustatten! Die jungen Kicker begleiteten den LSK und Gegner VfB Oldenburg auf den Rasen. Hand in Hand mit den Spielern und dem Maskottchen ging es zum Mittelkreis – ein ganz besonderes Erlebnis! Mit der Ankündigung des Stadionsprechers und unter dem Applaus der Zuschauer liefen sie ins Stadion Auf den Sülzwiesen ein und verfolgten nach dem Einlaufen zusammen mit den Trainern und Eltern das Spiel.

Ein Kampfspiel, das mit einem 1:1 endete und echte Werbung für den Fußball war. Der LSK zeigte den Kindern, dass man nicht verlieren muss, wenn das Team zusammenhält. Und das, obwohl er gegen einen sehr starken Gegner lange mit einem Mann weniger spielte.

Besonderer Höhepunkt in der Halbzeitpause: Zusammen mit dem Löwen-Maskottchen des LSK durften die Kids der JSG während einer Platzrunde Ballgeschenke in die Zuschauerränge schießen.

„Es muss nicht immer Bundesliga sein. Auch in der Regionalliga Nord wird ein flotter Fußball gespielt. Und auch hier finden Kinder schnell ihre Lieblingsspieler und jagen nach Autogrammen. Vielen Dank an den LSK für diese sehr tolle Aktion“, war Coach Thomas Demlang, der das Team gemeinsam mit Peter Leddin betreut, voll des Lobes.

•

Echte Kämpferqualitäten bewiesen auch die Bezirksliga-Fußballer des VfL Suderburg. Allerdings aus einem anderen, sehr traurigen Anlass. Sie widmeten den 3:0-Heimerfolg gegen den Ochtmisser SV ihrem erkrankten Ex-Mitspieler Oliver Hedt. „Die Jungs haben sich für ihn aufgeopfert und in der Kabine gesagt, dass sie sich für ihn auf dem Platz zerreißen werden und für Oli siegen wollen“, erklärte der nachdenkliche Trainer Jaroslav Detko.

•

Am Sonnabend hat er geheiratet, am Sonntag stand Stephan Schenk vom SV Eddelstorf trotzdem auf dem Fußballfeld. „Das muss man lobend erwähnen“, war Trainer Olaf Walter froh über den Einsatz seines Verteidigers, der im kleinen Kreis feierte. Mit dabei war Mitspieler und Trauzeuge Julian Hänel. Zum Glück, fand der Coach, der zu Scherzen aufgelegt war. „Julian hat auf Stephan ganz gut aufgepasst. Deshalb war er am Sonntag auch fit.“

•

Der Sommer-Neuzugang ist streng genommen ein Herbst-Neuzugang. Lennart Williges wechselte nach der abgelaufenen Saison vom TSV Lüder zum TuS Bodenteich und verabschiedete sich dann aus beruflichen Gründen Richtung Spanien, ohne auch nur einmal mit der Mannschaft trainiert zu haben. Vor zweieinhalb Wochen kehrte er zurück und mischt seitdem mit. Beim 0:1 gegen TSV Bardowick feierte Williges sein Punktspieldebüt für den Bezirksligisten. Sein Trainer Daniel Fleischer war mit dem Einstand zufrieden: „Schade nur, dass er sich nicht mit einem Tor belohnt hat.“ Trotz langer Pause hält der Stürmer problemlos mit. Fleischer: „Er hat hart trainiert und ist ohnehin athletisch.“