Team-Check: Späte Tore, schnelle Integration, früher Klassenerhalt – beim SV Molzen läuft’s

Von: Arek Marud

Lukas Brucker ist erst seit Saisonbeginn Kapitän des SV Molzen. Der 22-Jährige freut sich über die Teamchemie, Achtungserfolge, den starken siebten Platz und den breiten Kader. © Michael Klingebiel

Eigentlich sollte die Vermeidung des Abstiegs das Ziel sein. Doch jetzt steht der Fußball-Kreisligist SV Molzen im erweiterten Spitzenfeld. Kapitän Lukas Brucker blickt auf die Hinserie zurück.

Uelzen/Landkreis – Besondere Spiele, unvergessliche Momente, Stärken und Schwächen. In der AZ-Serie Team-Check blicken die Kapitäne der Uelzener Kreisfußball-Teams auf das bisherige Abschneiden ihrer Mannschaften zurück. Den Anfang machen die fünf Uelzener Teams aus der Heide-Wendland-Liga. Heute: Lukas Brucker, Mannschaftsführer des SV Molzen.

So schnell wie möglich den Klassenerhalt realisieren, lautete das Molzener Ziel vor dieser Saison. Doch der Abstiegskampf war von Anfang an kein Thema bei den Kleeblättern. Der SVM-Vorsprung auf den obersten Abstiegsplatz beträgt 18 Punkte. Vielmehr zählt die Mannschaft dank ihrer 33 Punkte zum erweiterten Spitzenfeld. Fünf Zähler trennen den SVM sogar von einem Aufstiegsrang. Vor allem im heimischen Rund läuft es prächtig als viertbestes Team mit 22 Punkten.



Das hat gut geklappt

Gleich acht Neuzugänge, darunter fünf Kicker vom U18-Landesligisten Teutonia Uelzen, füllten den bis dato schmalen Kader auf. „Die Mannschaft wurde stark verjüngt. Unser Kader ist breiter geworden. Und die Einbindung der jungen Spieler ist gelungen“, analysiert Kapitän Lukas Brucker. Das brachte Variationsmöglichkeiten und den einen oder anderen Achtungserfolg. „Gegen Teams von oben haben wir gut mitgehalten. Späte Treffer zeigen, dass wir bis zum Ende kämpfen“, lobt Brucker.



Das geht besser

Die Großen geärgert, gegen die vermeintlich Kleinen wiederum enttäuscht. „Da tun wir uns teilweise schwer“, erinnert Brucker vor allem an die 0:1-Niederlage bei Teutonia Uelzen II Ende Oktober. Es fehle die Erfahrung, um die Ruhe zu bewahren. „Wir spielen zu ideenlos und zu ungeduldig.“



Das besondere Spiel

Am 9. Oktober bezwang Molzen die FSG Südkreis (4.) mit 2:1. Florian Meier schoss in der 88. Minute das Siegtor. „Wir waren Außenseiter, haben aber an den Lucky Punch geglaubt“, erinnert sich der Kapitän mit Vergnügen an dieses Spiel.



Der besondere Moment

Nach über einem Jahr gab Tjark Wendig (Kreuzbandriss) sein Comeback gegen den SC Lüchow (6. November). Brucker freut’s: „Letzte Saison hatte er gerade seinen richtigen Fitnessstand erreicht, als ihn die Verletzung ausgebremst hatte. Im Spielaufbau tut er uns gut.“



Das Besondere an der Mannschaft

Auf den Zusammenhalt ist Verlass, hebt der Kapitän hervor. „Das Fußballerische und der Spaß sind im Einklang. Unsere Teamchemie stimmt. Wir machen auch neben dem Platz viel zusammen.“



Der Ausblick

Eine von Ausfällen geprägte Rückrunde wie in der Vorsaison will Brucker nicht so schnell wieder erleben. „Die Priorität ist, dass wir dieses Mal verletzungsfrei bleiben.“ Sportlich soll der Kontakt des Tabellensiebten zur Spitze nicht abreißen. „Wir wollen unseren Mittelfeld-Platz halten und uns von den oberen Plätzen nicht abhängen lassen – ohne dass wir unbedingt um den Aufstieg spielen.“