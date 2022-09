SVR erwartet „Spektakel und Offensive“

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Nach einer Teambuilding-Einheit am letzten Wochenende zeige sich seine Mannschaft (vorn Marco von Dietman) vor dem schweren Spiel gegen Reppenstedt als „noch enger zusammengeschweißt“, sagt Coach Pascal Kläden. © Arek Marud

„Das ist ein dickes Brett“, prognostiziert Pascal Kläden, Coach des Fußball-Bezirksligisten SV Rosche, vor dem Duell mit Aufsteiger TuS Reppenstedt.

Rosche – Mit einem nach erfolgreicher Teambuilding-Maßnahme (AZ berichtete) weiter gefestigten Kader, will der SVR am Sonntag (15 Uhr) vor heimischem Publikum die Punkte jedoch behalten.

„Wir haben einen riesigen Respekt, ehrlich gesagt. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber vom Hörensagen ist das eine verdammt gute Truppe, die alles mitbringt“, lobt Kläden den Neu-Bezirksligisten. Dieser spiele nicht wie ein typischer Aufsteiger, sondern „wie eine etablierte Truppe“. Außerdem stünde der TuS für „Spektakel und Offensive“, erzielten die Reppenstedter doch bereits in drei Partien jeweils vier eigene Tore. So steht der TuS nach vier Siegen und zwei Niederlagen auf Platz sieben. Rosche hingegen belegt mit zwei Siegen und vier Niederlagen Rang zwölf.



Aber: „Wir spielen zu Hause. Da wollen wir natürlich unseren Stempel aufdrücken.“ Das soll auch wie gewohnt über die mannschaftliche Geschlossenheit klappen, sei der SVR momentan „nicht in der Lage für Hacke-Spitze“. So wurde am spielfreien Wochenende eine Teambuilding-Einheit eingelegt. „Ich dachte immer, mehr geht nicht. Aber nach dem Wochenende ist die Mannschaft doch noch enger zusammengeschweißt“, zeigt Kläden sich begeistert.