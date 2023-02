SVG Oetzen/Stöcken will den Klassenerhalt noch schaffen

Von: Aron Sonderkamp

Spielführer Lasse Hilmer (links, hier gegen den SC Kirch-/Westerweyhe in der Vorsaison) und die SVG Oetzen/Stöcken stehen zur Winterpause auf dem ersten Abstiegsplatz. © Bernd Klingebiel

Sie haben noch alles in eigener Hand: Der 1. Fußball-Kreisklassist SVG Oetzen/Stöcken um Kapitän Lasse Hilmer will nach der Winterpause die Mission Klassenerhalt erfolgreich abschließen.

Lasse Hilmer Alter: 23 Jahre. Im Verein seit: „Seit der Jugend“. Kapitän seit: 2020. Position: Sechser/Innenverteidiger. Bisherige Stationen: /. Ihre Interpretation der Kapitänsrolle: „Ich werde im Spiel auch mal laut und versuche, das Geschehen zu managen. Außerhalb des Platzes bin ich für die Spieler da, auch in schlechten Zeiten.“

Uelzen/Landkreis – Besondere Spiele, unvergessliche Momente, Stärken und Schwächen. In der AZ-Serie Team-Check blicken die Kapitäne der Uelzener Teams aus der 1. Kreisklasse auf das bisherige Abschneiden ihrer Mannschaften zurück. Heute: Lasse Hilmer, Kapitän der SVG Oetzen/Stöcken.

Der volle Fokus der Spielvereinigung Oetzen/Stöcken lag mit dem Anpfiff der ersten Liga-Partie auf dem Klassenerhalt. Nach dem 18. Spieltag überwintert die SVG auf dem obersten Abstiegsplatz. Allerdings sind die Oetzen/Stöckener noch voll im Rennen, präsentieren mit dem Ex-Böddenstedter Karten Kröger einen neuen Trainer. Mit einem Spiel in der Hinterhand trennen sie nur drei Punkte vom rettenden Ufer.



Das hat gut geklappt

Wenn es in dieser Spielzeit auch erst einmal zum Sieg gereicht hat, sieht Lasse Hilmer „oftmals gute Ansätze. Die zweite Halbzeit spielen wir meist super gut und wie ausgewechselt“. Kampfgeist und Zusammenhalt würden trotz der sportlichen Schwierigkeiten nach wie vor passen.



Torjäger Sebastian Bannehr 4

Maximilian Knutti 2

Patrick Trainor 2

Steven Kersten-Jürgens 1



Das geht besser

Das Problem sei schlicht und einfach, dass die SVG ihre Punkte nicht holt. „Wir müssen uns häufiger belohnen. Wir sind in vielen Spielen gut, schießen aber nicht die entscheidenden Tore“, hadert der Kapitän. Oder das Team gebe Spiele spät aus der Hand, wie beim 1:1 gegen den TuS Liepe, wo die SVG in der 90. Minute den Ausgleich hinnehmen musste. Auch die zahlreichen Verletzten machten Oetzen/Stöcken zu schaffen. Hinzu kam der abrupte Trainerwechsel. Hilmer: „Der Start war sehr unruhig. Wir haben mit zwei Trainern angefangen (Fatmir Osmani und Nico Hinz, Anm. d. Red.), die dann beide plötzlich nicht mehr da waren. Das hat sich zwar jetzt eingependelt, aber es brauchte Zeit.“



Das besondere Spiel

Siege im Tabellenkeller schmecken besonders gut. So auch beim Oetzener 1:0-Erfolg über den TSV Lehmke, durch den die Elf sogar zwischenzeitlich die Abstiegsränge verließ. „Da hat jeder mit Ehrgeiz und Biss gespielt. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und uns gegenseitig angefeuert“, erinnert sich Hilmer.



Der besondere Moment

Der Abgang von Osmani und Hinz sorgte bei der SVG für einen Ruck, der durchs Team gegangen sei. „Viele Spieler haben gesagt: Jetzt bin ich wieder dabei. Auch welche, die vorher seltener da waren“, rekapituliert der Spielführer. Sogar die Studenten aus Bremen, Hamburg oder dem weit entfernten Duisburg pendelten zu den Spielen.



Das Besondere an der Mannschaft

Weder der Trainerwechsel noch die prekäre Tabellensituation sorgten für einen Bruch in Oetzen. Hilmer: „Alle sind weiter beim Training dabei und haben auch weiterhin Spaß. Jeder gibt alles für den Anderen.“ Auch die Kabinenabende seien weiterhin gut besucht.



Der Ausblick

Zwar werde es keine einfache Aufgabe, doch Hilmer und Co glauben an den Ligaverbleib: „Der Klassenerhalt ist drin. Wir müssen weitermachen, an uns glauben und als Einheit auftreten.“ Dann könne es mit dem großen Ziel klappen.



Termine Oetzen/St. - Wrestedt-St. 26.2., 14 Uhr

TSV Jastorf - Oetzen/St. 5.3., 15 Uhr

Oetzen/St. - Böddenstedt 12.3., 15 Uhr

VfL Breese/L. II - Oetzen/St. 19.3., 13 Uhr

Oetzen/St. - Dannenberg 26.3., 15 Uhr