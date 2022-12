Uelzener Cup-Geschichten: SV Stadensen feiert nach Pokalsieg 2010 im ausgemusterten Fiat

Von: Arek Marud

Unvergesslicher Tag: 2010 gelingt dem SV Stadensen der einzige Männer-Kreispokalsieg der Vereinsgeschichte. © M. Klingebiel

Es lebe der Fußballpokal! Die AZ lässt die beliebten Uelzener Pokalgeschichte(n) in der Winterpause wieder aufleben. In der Folge 39 geht es um Stadensens Pokalsieg 2010.

Stadensen – Es ist eines der schönsten Erlebnisse der Stadenser Fußballgeschichte. 2010 gewinnt der SVS das Kreispokalendspiel gegen den SC 09 Uelzen mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Ein aus Vereinssicht in jeglicher Hinsicht Spiel der Superlative. „Ein Tag, den man nicht vergisst“, erzählt Christopher Müller.

Für den damaligen SVS-Mannschaftskapitän und einige seiner Mitspieler ist dieser Triumph der Höhepunkt eines langen, gemeinsamen Fußballweges. Müller, Bastian Heinzel und Sven Graf spielten schon in der F-Jugend für Stadensen. 2001 gewannen sie sensationell den A-Jugend-Kreispokal gegen den übermächtigen MTV Barum.



Neun Jahre danach standen viele Stadenser Akteure wieder im Endspiel. Dieses Mal bei den Herren. Sie trugen sogar die gleichen Trikots wie bei ihrem Junioren-Coup. Müllers Vater und Co-Trainer Friedhelm hatte den gleichen Pullover wie bei dem ersten Pokalsieg an.





Pokalsieg auf dem Platz des Erzrivalen TSV Wrestedt/Stederdorf

Eine Aufwertung bekam das große Finale durch weitere Umstände. In Reihen des SC standen Benjamin Hilmer, Anton Weinberger und Torwart Alexander Nagel – alles Spieler mit Stadenser Vergangenheit, die zu der siegreichen A-Jugend Anfang der 2000er Jahre gehörten. Zusatzmotivation garantierte der Austragungsort. Der TSV Wrestedt/Stederdorf war so etwas wie der Erzrivale des SVS. „Für uns gab es nichts Schöneres, als dort zu gewinnen“, geht Müller noch einmal auf Zeitreise. Der damalige SVS-Teammanager Timo Eichstädt hatte gemeinsam mit den SC-Verantwortlichen für perfekte Rahmenbedingungen gesorgt.



Die beiden Finalisten, die lange in den Abstiegskampf der Kreisliga verwickelt waren, hatten ihre Fans dazu animiert, in den jeweiligen Vereinsfarben zu erscheinen. Sie erstellten auch eine gemeinsame Zeitung. Ausrichter TSV Wrestedt/Stederdorf wurde in die Planungen eingebunden. „Wir haben daraus ein richtiges Event gemacht“, erinnert sich Müller mit großem Vergnügen an die spektakuläre Partie, in der seine Mannschaft vor der Pause überragend spielte und ausgerechnet durch den Überraschungstransfer Alexander Brauch in Führung ging (21.).





Geburtstagsgeschenk trifft zum 1:0

Der Torschütze war Stadensens Rückrunden-Neuzugang und ein Geburtstagsgeschenk an Cousin Timo Eichstädt, der von diesem Transfer nichts wusste. „Wir haben ihm zum 30. Geburtstag Alexanders Spielerpass übergeben. Das war für Timo sehr emotional“, hatte Müller den Deal geschickt hinter Eichstädts Rücken eingefädelt. Als Sven Graf noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte, stand Stadensens Fankurve Kopf. Doch der SC konterte und glich durch Raffael Lang und Patrick Griffel zum 2:2 aus. Im Elfmeterschießen avancierte SVS-Torwart Sören Müller mit zwei gehaltenen Bällen von Lang und Sascha Kljajic zum Matchwinner.



Jubel nach dem Führungstor zum 1:0. © M. Klingebiel

Stadensen erfüllte sich den ganz großen Traum. „Ich war gefühlt seit der Geburt im Verein. Das ist das Schönste, was man sich hätte erträumen können“, schildert Müller die damaligen Glücksgefühle.



Bei der Feier auf dem Sportplatz in Stadensen gab es einen ganz besonderen Autokorso. Ein alter Fiat, der Platzwart Ewald Zöhlke zum Walzen des Rasens diente, diente als Feierobjekt. Patrick Gödecke setzte sich ans Steuer. Mehrere Spieler sprangen ins Auto, der Rest stieg aufs Dach oder hing sich an den restlos überlasteten Wagen, der eine Pokal-Extrarunde auf dem Platz drehte. Ein Pokaltag der Superlative, „den man nicht vergisst“, ist Müller auch zwölf Jahre danach immer noch hin und weg.