SV Rosche und SV Holdenstedt sagen Ebstorfer Budenzauber ab

Von: Arek Marud

Erik Reimer (rechts) war eines der vielen Roscher Sorgenkinder. Der Bezirksligist sagte seine Teilnahme am Silvesterturnier aufgrund von Personalproblemen ab (hier eine Szene aus 2019 in der Pestalozzischule als Ausweichort). © Immo de la Porte

Kurzfristige Änderung beim 34. Budenzauber des TuS Ebstorf. Aufgrund von personellen Problemen haben die Bezirksligisten SV Rosche und SV Holdenstedt ihre Teilnahme abgesagt.

Ebstorf – Dafür rücken beim Silvesterturnier (Freitag, 30. Dezember) der TuS Wieren aus der 1. Kreisklasse und Bezirksligist Eintracht Munster, zu dem Turniergastgeber TuS Ebstorf gute Kontakte unterhält, auf. Der doppelte Verzicht wirkt sich auch auf den Spielplan aus. Der TuS Bodenteich wechselt von der Gruppe B in A, ersetzt hier den SV Rosche und trifft auf Teutonia Uelzen, SV Molzen und TSV Wriedel. Wieren spielt in der Gruppe B mit dem MTV Barum, VfL Suderburg und TuS Ebstorf. Munster kickt für Holdenstedt in der Gruppe C und bekommt es mit dem MTV Römstedt, SV Emmendorf und VfL Böddenstedt zu tun.

Holdenstedt will kein Statist sein

Den Roschern war das Verletzungsrisiko zu groß. „Wir legen den absoluten Fokus auf den Abstiegskampf. Und wir haben sehr viele Verletzte, die gerne in der Halle spielen“, erklärt Trainer Pascal Kläden. Ole Hilmer (Kreuzbandriss) fällt noch lange aus. Erik Reimer (Rücken), Lucas Heitsch (Leiste), Jan-Luca Riechers (Oberschenkel) sind ebenfalls nicht fit. Kläden: „Das sind alles gute Zocker, die Bock hätten. Andere Spieler bei uns wollen schon seit Jahren nicht in der Halle spielen.“ Der Bezirksligist hat bereits am vergangenen Sonnabend mit der ersten Vorbereitungsphase (Laufpläne) begonnen. Kläden: „Wir müssen mehr tun als andere.“



Beim SV Holdenstedt waren die Personalprobleme in der Hinrunde akut. „Wir würden keine bezirksligataugliche Truppe hinkriegen und würden nur hinfahren, um da zu ein. Das Turnier ist spektakulär, hat einen viel zu guten Ruf und hätte das nicht verdient“, begründet Trainer Felix Lüring. Die Lila-Weißen wollten den Platz nicht blockieren und lieber einem Team mit größeren Ambitionen den Vorzug lassen. „Bei den vielen Muskelverletzungen, die wir in der Hinrunde hatten, wäre es zu gewagt“, befürchtete Lüring erneute gesundheitliche Rückschläge.



Startschuss des Budenzaubers am Freitag, 30. Dezember, ist um 16.30 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TuS Ebstorf gegen TuS Wieren. Nach den Gruppenspielen folgt ab 20.30 Uhr die Zwischenrunde. Das Finale steigt kurz vor 23 Uhr.