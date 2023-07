Früherer Torjäger des TuS Bodenteich stürmt ab sofort für den SV Rosche

Von: Bernd Klingebiel

Direkt aus einem USA-Urlaub zurückgekehrt, schoss Comebacker Daniel Scharntke (rechts, mit dem jetzigen Holdenstedter Leon Brockschnieder) den Landesligisten TuS Bodenteich am 23. April 2017 mit zwei Toren beim 3:0-Heimsieg gegen den SV Pennigbüttel vorübergehend von einem Abstiegsplatz. Es war sein vorletztes Spiel im Dress der Blau-Weißen und vor seinem verkündeten Abschied vom leistungsorientierten Fußball. Fotos: B. Klingebiel © Klingebiel, Bernd

Es ist das Überraschungs-Comeback des Jahres im Uelzener Fußball! Bezirksligist SV Rosche hat sich die Dienste von Daniel Scharntke gesichert.



Rosche – Der fast 37-jährige Torjäger, der für seinen Heimatverein TuS Bodenteich bis hoch zur Niedersachsenliga spielte, hatte mit dem leistungsorientierten Fußball eigentlich schon längst abgeschlossen.

Drei Kreuzbandrisse pflastern Scharntkes lange Karriere, in der er regelmäßig zwischen dem TuS Bodenteich und Hamburger Vereinen (FC St. Pauli III, SC Union 03 Altona) pendelte. „Schlange“, wie er in Fußballerkreisen gerufen wird, kämpfte sich trotz der Rückschläge stets zurück auf den Rasen. Trotz besonderer Tragik.



Fünfeinhalb Jahre nach einem Abschied aus dem Bodenteicher Waldstadion wollte es Scharntke ab der Winterpause in der Saison 15/16 beim TuS noch mal wissen. Doch beim Hallenturnier in Ebstorf einen Tag vor Silvester verdrehte er sich im Dress einer Auswahlmannschaft einmal mehr das Knie.



2017 kehrte der Vollblutstürmer in der Saisonschlussphase der Landesliga überraschend zurück und markierte drei Tore im letztlich erfolglosen Abstiegskampf der Blau-Weißen. Und erneut gab es Schreckmomente. Doch bei seinem 1:0-Siegtor gegen den TSV Etelsen hatte er sich entgegen erster Befürchtungen doch nicht zum insgesamt vierten Mal ein Kreuzband im Knie gerissen. Scharntke erklärte sein Karrierende. Der TuS Bodenteich verabschiedete den 30-Jährigen mit der silbernen Ehrennadel in die Fußballer-Rente.



Zuletzt kickte Scharntke wieder etwas bei den Altherren des SV West-Eimsbüttel. Rosches Trainer Pascal Kläden, der als Verteidiger mit Scharntke in Bad Bodenteich hochklassige Zeiten verbrachte, buhlte bereits in der Vorsaison um den Routinier. „Ich fand den Gedanken schon letztes Jahr sexy“, sagt Scharntke, den anschließend private Schicksalsschläge trafen. „Ich suche Dinge, die mir wieder Spaß und Freude bereiten“, erklärt er seine jetzige Zusage. Scharntke: „Ich tue das hauptsächlich Pasi Kläden zuliebe. Er ist ein super Typ!“



Rosches Coach spricht denn auch von einer langen und tiefen Freundschaft, die ihn mit Scharntke verbinde. Und von einem Transfercoup. „Er ist der Spielertyp, der uns immer gefehlt hat. Er strahlt Erfahrung aus, ist in der Box drin, torgefährlich, kopfballstark, abgezockt und hat was am Paddel. Den kannst du nachts um drei Uhr wecken und er macht die Dinger rein.“



Scharntke hat seine Zelte in Hamburg abgebrochen, richtet sein Leben neu aus und ist in das Haus seiner verstorbenen Eltern in Bad Bodenteich gezogen. Der Sturmtank fühlt sich fit („Ich habe viel für mich getan“). Vielleicht fehlen aber noch ein paar Einheiten mit dem Ball auf dem Platz, er möchte vorher „noch ein paar Dinger aufs Tor zwiebeln“. Aus privaten Gründen steht der Angreifer dem SV Rosche ohnehin erst im Laufe des August zur Verfügung.



Scharntke bremst die Erwartungen: „Ich bin nicht da, um 90 Minuten von vorn nach hinten zu arbeiten, und will niemandem den Platz wegnehmen.“ Aber wenn es die Situation erfordere oder zulasse: Für Tore beißt die Schlange auch im reifen Fußballeralter immer noch gnadenlos zu!